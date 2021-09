Besuch in der Uniklink Ulm: Die Grenzen der Künstlichen Intelligenz

Plus Roboter in der Medizin - das klingt nach Science-Fiction. Ein Besuch der Uniklinik Ulm zeigt, dass manches davon schon Realität ist, manches bereitet aber auch Sorge.

1.776 Einzelbilder. Alles Schichtaufnahmen eines Brustkorbs, von einem männlichen Patienten, etwa Mitte 60. Eine wahre Datenflut, die Professor Meinrad Beer zu bearbeiten hat. Die Fragestellung lautet: Hat der Patient Entzündungsherde in der Lunge? Tuberkulosezeichen? Liegen am Ende gar „raumfordernde Prozesse“ wie Krebs vor?