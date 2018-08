19:40 Uhr

Wo ist Kanzlerin Angela Merkel? Politik

Zum ersten Mal seit zehn Jahren reist Angela Merkel nicht nach Südtirol. Ihr Mann macht dort alleine Urlaub. Wo die Kanzlerin gerade weilt, ist geheim.

Von Margit Hufnagel

Er ist braun gebrannt, begrüßt lachend die Kabinettskollegen und lässt in nicht mal 30 Minuten eine Reihe wichtiger Vorhaben beschließen. Erstmals hat Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) eine Sitzung des Bundeskabinetts geleitet, weil Kanzlerin Angela Merkel (CDU) im Urlaub weilt. Die Frage ist: Wo? Denn dort, wo sie traditionell ihren Sommerurlaub verbringt, ist sie offenbar nicht.

Die Bild-Zeitung jedenfalls weiß, dass Kanzlerinnen-Gatte Joachim Sauer alleine nach Sulden in Südtirol zum Wandern aufgebrochen ist – und zwar „im gewohnten Wanderdress mit weißer Mütze und Kniebundhose“. Nur eben ohne seine Frau Angela Merkel.

Merkel hatte von ihrem Urlaub geschwärmt

Dabei hatte die in ihrer letzten Pressekonferenz vor der politischen Sommerpause noch sehnsuchtsvoll geschwärmt: „Ich will nicht verhehlen, dass ich mich freue, wenn ich jetzt ein paar Tage Urlaub habe und etwas länger schlafen kann.“ Eine italienische Nachrichtenagentur will erfahren haben, dass politische Verpflichtungen sie von ihren geliebten Bergen fernhalten. Doch in Berlin wird die Kanzlerin derzeit auch nicht gesichtet. Den letzten Auftritt hatte sie – ganz in Grün – bei den Festspielen in Bayreuth.

Und weil sich auch eine Angela Merkel einen Rest Privatleben bewahren will, hat sie dem Kanzleramt einen Maulkorb verpasst. Keine Auskunft, heißt es in der Zentrale. Inszenierte Pool-Fotos waren ihre Sache eben noch nie. Vielleicht werkelt die Kanzlerin ja gerade in ihrer Datsche in der Uckermark und kocht Kartoffelsuppe auf Vorrat. Aber das ist privat.

