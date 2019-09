vor 36 Min.

Wo ist der Weltkindertag 2019 heute ein gesetzlicher Feiertag?

Der Weltkindertag 2019 ist in Deutschland erstmals ein gesetzlicher Feiertag - aber nur für die wenigsten Menschen.

Der Weltkindertag 2019 hat einen ersten Hintergrund. In Deutschland ist er erstmals ein gesetzlicher Feiertag - allerdings nur in einem Bundesland.

Der Weltkindertag wir heute international begangen. In Deutschland ist er 2019 sogar zum ersten Mal ein gesetzlicher Feiertag. Allerdings haben nur die Menschen in einem einzigen Bundesland am 20. September frei.

Aber was steckt eigentlich hinter dem Kindertag? Hier gibt es die Hintergrüne rund um den Feiertag, für den Google heute sogar seinen Schriftzug angepasst hat: Beim sogenannten Doodle werden die Buchstaben als comichafte Kinder auf einem Klettergerüst dargestelllt.

Wo der Weltkindertag 2019 heute ein gesetzlicher Feiertag ist

Bislang nur in Thüringen. Das dort geltende Feiertagsgesetz wurde Ende Februar 2019 vom thüringischen Landtag mit den Stimmen von Linke, SPD und Grünen entsprechend geändert. Durch den Weltkindertag steigt die Zahl der arbeits- und schulfreien Feiertage in Thüringen auf elf.

Weltkindertag in Thüringen ist umstritten

Der neue Feiertag Weltkindertag war nicht unumstritten. Die Oppositionsfraktionen CDU und AfD meldeten Bedenken an, ob sich Thüringen einen weiteren Feiertag wirtschaftlich wirklich leisten könne. Zudem sprachen sie von einem "Wahlkampfgeschenk" von Rot-Rot-Grün - Ende Oktober wird in Thüringen nämlich ein neuer Landtag gewählt.

Diese Bedeutung hat der Kindertag

Der Weltkindertag am 20. September soll daran erinnern, dass viele Kinder nicht einfach Kinder sein dürfen. Es geht also um Einsatz für die Rechte der Kinder und die Förderung der Freundschaft unter Kindern und Jugendlichen. Gleichzeitig sollen sich die Regierungen öffentlich verpflichten, die Arbeit des Kinderhilfswerks UNICEF zu unterstützen.

Die Idee stieß in vielen Ländern auf breite Zustimmung. Heute wird der Weltkindertag in mehr als 145 Ländern begangen - wenn auch in der Regel nicht als gesetzlicher Feiertag.

Welche Feiertage gibt es neben dem Weltkindertag noch?

Neun Feiertage gelten in allen Bundesländern:

• Neujahr

• Karfreitag

• Ostermontag

• Maifeiertag

• Christi Himmelfahrt

• Pfingstmontag

• Tag der deutschen Einheit

• 1. Weihnachtstag

• 2. Weihnachtstag

Daneben gibt es weitere, länderspezifische Feiertage. Wo die Bevölkerung überwiegend katholisch geprägt ist, gibt es etwa noch

• Dreikönigstag

• Fronleichnam

• Mariä Himmelfahrt

Erst im Januar hatte Berlin auch den internationale Frauentag zum Feiertag erklärt. Andere Bundesländer wie Niedersachsen und Bremen machten zuletzt den Reformationstag am 31. Oktober zum Feiertag.

In der Stadt Augsburg - und tatsächlich nur in der Stadt, nicht im Landkreis - ist zusätzlich noch das Hohe Friedensfest am 8. August ein gesetzlicher Feiertag - womit die Augsburger bundesweit die meisten Feiertage haben. (AZ)

