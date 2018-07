Wo sind die Sommermärchen?

09.07.2018

Wir suchen für eine Serie tolle Projekte mit Gemeinsinn

Es ist mal wieder Zeit für Sommermärchen. Dass es sie auch abseits einer Fußball-WM gibt, davon sind wir überzeugt. Wir wollen von Sommermärchen in unserer Region erzählen – von Dorfgemeinschaften, Nachbarn, Privatinitiativen oder Vereinen, die in Eigenregie gemeinsam etwas auf die Beine gestellt haben, ohne viel Aufhebens darum zu machen.

Märchenhafter Gemeinsinn: Der Dorfladen oder das Gasthaus ist wiederbelebt worden, die Schule gestrichen, ein Abenteuerspielplatz gebaut, Sprachkurse für Flüchtlinge, ein Gemeinschaftsgarten , ein tolles Straßenfest, wo vorher nur Aneinandervorbeileben war. Nachbarn haben sich zusammengetan und etwas bewegt, was vielleicht nicht spektakulär und öffentlichkeitswirksam, aber richtig gut geglückt ist? Solche Projekte suchen wir – oder eben auch ganz andere, von denen wir nichts ahnen, die aber märchenhaft sind oder, um es anders auszudrücken: fast zu schön, um wahr zu sein.

Erzählen Sie uns davon, laden Sie uns ein, wir kommen zu Ihnen. Wir wollen in diesem Sommer in unserem Wochenend-Journal von vielen großen und kleinen Sommermärchen berichten. Wo haben es Leute geschafft, gemeinsam eine traurige Geschichte in eine schöne umzukehren? Wo das Unmögliche erreicht – ganz wie im Märchen und genauso berührend …

Schreiben Sie uns an die Mailadresse sommermaerchen@augsburger-allgemeine.de und schildern uns kurz Ihr Sommermärchen, damit wir uns ein Bild machen können. Wir freuen uns auf jede Einsendung und setzen uns dann mit all jenen in Verbindung, von deren Sommermärchen wir im August unseren Leserinnen und Lesern erzählen wollen. Weil wir alle Märchen mögen. (AZ)

