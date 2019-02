18.02.2019

Wohin mit den deutschen IS-Anhängern? Politik

1050 Islamisten haben sich auf den Weg in die Kampfgebiete des IS gemacht. Deutschland wäre es am liebsten, sie würden dort bleiben. Geht das so einfach?

Von Margit Hufnagel

Die zwei kleinen Mädchen mit dem Pferdeschwanz drängen sich ganz nah an die Mutter. Der Mann, der neben der jungen Frau mit dem karierten Kopftuch sitzt, hält ein Baby auf dem Arm, er schaut zu Boden. Die Frau heißt Sarah O. und ist Deutsche. Der Mann heißt Ismail S. und hat die deutsche und die türkische Staatsangehörigkeit. Die junge Familie hockt auf der harten Holzbank einer Polizeiwache in der Türkei und harrt ihres Schicksals. Fast auf den Tag genau ein Jahr ist es inzwischen her, dass türkische Medien das symbolträchtige Bild veröffentlicht haben. Es war ein Coup. Damals wurde die deutsche Islamistin Sarah O. an der türkisch-syrischen Grenze geschnappt. Sie war, wie so viele andere IS-Anhänger, auf der Flucht vor den Feinden der Terrormiliz. Inzwischen sitzt die 20-jährige in deutscher Haft. Kaum betrat sie am Düsseldorfer Flughafen deutschen Boden, klickten die Handschellen, per Hubschrauber ging es nach Karlsruhe, ihre Kinder sind in Obhut der Behörden.

Sie ist an der Waffe geschult

Der Fall der jungen Frau hatte bundesweit hohe Wellen geschlagen: Mit 15 Jahren hatte sich das Schulmädchen vom Bodensee ins Kampfgebiet nach Syrien abgesetzt, wurde nach islamischem Ritual verheiratet und sollte dem „Gottesstaat“ junge Krieger gebären. Stolz schickte Sarah O. damals Bilder von Waffen an ihre früheren Freunde. Heute ist der IS nicht mehr als ein versprengter Haufen ohne festes Herrschaftsgebiet, die letzten Hochburgen stehen vor dem Fall, viele IS-Anhänger strömen in ihren Heimatländern zurück – mit einer explosiven Vergangenheit im Gepäck. Auch Sarah O. hat einiges zu bieten: Ausbildung im Umgang mit Schusswaffen. Mitglied der Entscheidungs- und Befehlsstruktur des IS, Anwerbung von jungen Europäern für den Dschihad.

Und Sarah O. ist nicht die einzige: Mindestens 1050 Islamisten aus Deutschland sind über die Jahre in Richtung Syrien und Irak ausgereist, um sich dort der Terrorgruppe Islamischer Staat anzuschließen. Mindestens 200 von ihnen sind tot, ein Drittel ist wieder nach Deutschland zurückgekehrt. 22 IS-Rückkehrer zählt das bayerische Staatsministerium aktuell im Freistaat. Hunderte andere Islamisten mit deutschen Pass sind allerdings noch in den Kampfgebieten. Eine von ihnen ist Hadisha: „Es ist meine Schuld, dass ich hierhin gekommen bin, dass ich so dumm und naiv war“, sagt die Frau aus Köln, deren Nachnamen nicht genannt wurde, dem ZDF. „Ich sehe mich einfach nicht als intelligent, jemand, der so leichtgläubig ist und einfach hierhin kommt.“ Sie wird seit Monaten von der kurdischen Miliz YPG festgehalten. Nach Angaben der Kurden befinden sich „Hunderte“ ausländische IS-Kämpfer, sowie deren Frauen und Kinder in kurdischen Gefängnissen und Lagern im Norden Syriens – und soll dort nicht bleiben.

Kurden fühlen sich im Stich gelassen

Auch die von den USA unterstützten und von Kurden geführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) kritisieren seit langem, dass europäische Staaten bislang nicht zur Rücknahme ihrer Staatsbürger bereit seien. „Wir kämpfen gemeinsam mit einer internationalen Allianz gegen Terrorismus und den IS“, sagt der bei den SDF für Internationale Angelegenheiten zuständige Abdel Karim Omar. Daher müsse auch das Problem der gefangenen ausländischen IS-Kämpfer und ihrer Familien gemeinsam mit der internationalen Gemeinschaft koordiniert werden. "Es ist eine Bürde, die wir nicht alleine tragen können.“ Nun nimmt das Thema Tempo auf: Trump hatte am Wochenende europäische Länder wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien aufgerufen, mehr als 800 in Syrien gefangene Kämpfer s IS aufzunehmen und vor Gericht zu stellen. Wenn die Verbündeten nicht reagieren, will Trump die Personen freilassen.

Ein Anliegen, das in Deutschland auf wenig Begeisterung stößt: Die Politik verliert sich in Floskeln, die Sachlage ist kompliziert, die Gesellschaft alarmiert. Doch Fakt ist auch: Deutsche Staatsbürger haben grundsätzlich einen Rechtsanspruch auf Einreise in die Bundesrepublik. Wie also soll Deutschland umgehen mit den Heimkehrern aus den Kriegsgebieten? „Diese Leute können nur dann nach Deutschland kommen, wenn sichergestellt ist, dass sie auch unmittelbar in Gewahrsam genommen werden können“, fordert Bundesaußenminister Heiko Maas. „Vor Gericht stellen, aber mit der Aussicht auf Erfolg“, meint Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen.

In Karlsruhe türmen sich die Fälle

Das ist leichter gesagt als getan. Zuständig für solche Fälle ist der Generalbundesanwalt in Karlsruhe. Auf dessen Tisch häufen sich inzwischen Verfahren gegen Mitglieder terroristischer Vereinigungen. Waren es im Jahr 2014 noch gut 100 Fälle, die in Karlsruhe landeten, steigerte sich die Zahl im Jahr 2016 auf rund 240 und im Jahr 2017 schon auf 1200. Die meisten davon sind islamistisch motiviert, nur ein kleiner Teil betrifft Links- und Rechtsterrorismus. Der Strafrahmen bei einer Verurteilung bewegt sich zwischen einem und zehn Jahren Haft. Schon die Strafverfolgung auf deutschem Boden ist schwierig. Noch komplizierter allerdings sind Rückholungen: Dafür bräuchte der Generalbundesanwalt einen Haftbefehl – und entsprechende Beweise für eine Straftat. Das ist mehr als kompliziert, Rechtshilfeersuchen gegenüber Syrien sind kaum möglich. „Wir haben dort keine Regierung in Syrien, mit der wir ein vernünftiges Verhältnis haben, Assad kann nicht unser Ansprechpartner sein, die syrisch-demokratischen Kräfte sind keine Regierungseinheit“, weiß auch Ministerin von der Leyen. Aus dem Bundesinnenministerium heißt es über die IS-Anhänger: „Nur gegen sehr wenige von ihnen liegen Haftbefehle vor.“

Kritik kommt vom Terror-Experten

Experten weisen aber darauf hin, dass es durchaus möglich sei, die Gefangenen zum Beispiel an der Grenze zur Türkei oder zum Irak von den Kurden in Empfang zu nehmen, um sie dann nach Deutschland zurückzubringen. Der Direktor des Internationalen Zentrums für Radikalisierungsstudien (ICSR), Peter Neumann, kritisierte die europäischen Staaten, die das Problem immer wieder verschoben hätten. „Man muss diese Leute sukzessive zurückholen und zum Beispiel auch als Kronzeugen nutzen", forderte der Islamismus-Experte. Frankreich hatte bereits im Januar angekündigt, 130 IS-Anhänger zurückholen zu wollen. Verteidigungsministerin Florence Parly warnte davor, die kurdischen Kräfte nach dem Abzug der USA in Syrien im Stich zu lassen. Der Westen verdanke den Kurden sehr viel. Die russische Regierung hat mindestens 50 Kinder von IS-Mitgliedern ausfliegen lassen und bei Verwandten in Russland untergebracht. Bei den dschihadistischen Kämpfern selbst kennt Moskau hingegen kein Pardon. Russland wolle die Extremisten in Idlib „auslöschen“ und sie nicht nach Hause zurücklassen, schrieb Marc Pierini von der Denkfabrik Carnegie Europe in einer Analyse. Unterdessen bereiten die USA laut Medienberichten das berüchtigte Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba für die Unterbringung amerikanischer IS-Kämpfer vor.

Einfach den Pass entziehen - geht das?

In Westeuropa gibt es keine einheitliche Haltung. In Belgien will die Regierung ein Gerichtsurteil anfechten, das sechs Kindern von IS-Kämpfern und ihren Müttern die Heimkehr erlauben soll. Großbritannien hat zwei besonders berüchtigten IS-Mitgliedern die britische Staatsbürgerschaft entzogen und ist mit ihrer Überstellung nach Guantanamo einverstanden. Eine Idee, mit der auch der bayerische Innenminister sympathisiert. „Deutsche, die eine weitere Staatsangehörigkeit besitzen, sollen die deutsche Staatsangehörigkeit verlieren, wenn ihnen die konkrete Beteiligung an Kampfhandlungen einer Terrormiliz im Ausland nachgewiesen werden kann“, sagt Joachim Herrmann unserer Redaktion. Das sehe auch der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD vor. „Hier brauchen wir eine möglichst schnelle Umsetzung im Staatsangehörigkeitsgesetz“, betont er Innenminister. „Denn diese Menschen verachten unsere Demokratie und die westliche Kultur.“

Themen Folgen