Wohngeld: Staatliche Unterstützung für mehr Geringverdiener

Eine deutsche Familie mit bosnischen Wurzeln soll im Ruhrgebiet Geld für den IS gesammelt haben. Am Mittwoch bekamen die Verdächtigen überraschend Besuch.

Asia Bibi

Angefeindete Christin Asia Bibi hat Pakistan verlassen

Die Christin Asia Bibi wurde in Pakistan extrem angefeindet. Jetzt hat sie nach acht Jahren in Haft das Land verlassen und ist in Kanada untergekommen.