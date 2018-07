Wunsch nach Stärke

Fast 4 Jahre Haft für Helfer

Urteil nach spektakulärer Entführung in Berlin

Am helllichten Tag werden in der deutschen Hauptstadt ein Mann und seine Geliebte in ein Auto geworfen und verschwinden. Dann wird der Vietnamese in seiner Heimat zu zweimal lebenslanger Haft verurteilt. In Berlin hat ein Helfer der Geheimoperation seine Strafe bekommen.