00:32 Uhr

Yücel: Ich wurde gefoltert

Journalist saß in türkischem Gefängnis

Der Journalist Deniz Yücel ist während seiner Haftzeit in der Türkei nach eigenen Angaben gefoltert worden. Der Korrespondent der Welt machte dafür in einer Aussage vor dem Amtsgericht in Berlin Recep Tayyip Erdogan verantwortlich. Er gehe davon aus, dass der türkische Präsident zumindest die politische Verantwortung für die Folter trage, wenn er sie nicht sogar direkt befohlen habe. Yücel erwähnte Schläge, Tritte, Erniedrigungen und Drohungen durch Vollzugsbeamte in seinen ersten Tagen im Hochsicherheitsgefängnis Silivri.

Gegen ihn läuft in der Türkei ein Prozess, unter anderem wegen angeblicher Terror-Propaganda. Er hatte seit 2015 aus der Türkei berichtet und sich in einigen seiner Artikel kritisch über den Kurdenkonflikt und den Putschversuch im Juli 2016 geäußert. Der türkische Präsident Erdogan bezeichnete Yücel in einer Rede als „PKK-Vertreter“ und „deutschen Agenten“. Von Ende Februar 2017 an saß er in Untersuchungshaft. Nachdem die Staatsanwaltschaft knapp ein Jahr später eine Anklageschrift vorlegte, verfügte ein Gericht seine Freilassung. Yücel verließ anschließend die Türkei, wo ihm bis zu 18 Jahren Gefängnis drohen. (dpa, epd)

Themen Folgen