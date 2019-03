13.03.2019

ZDF-Reporter zurück in Türkei

Jörg Brase erhält doch Arbeitserlaubnis

Die Türkei erlaubt nun doch dem ZDF-Korrespondenten Jörg Brase die Arbeit im Land. Ankara sei nun zur jüngst verweigerten Akkreditierung bereit, teilte das ZDF mit. Der Journalist selbst schrieb bei Twitter: „Ich werde in den kommenden Tagen nach Istanbul zurückkehren.“ Die stellvertretende ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten sagte: „Wir begrüßen es, dass die türkischen Behörden nun zu einer anderen Entscheidung gekommen sind.“ Sie hoffe, dass auch die Pressekarten für den Tageszeitungs-Korrespondenten Thomas Seibert und die übrigen Kollegen ausgestellt werden. Am Sonntag mussten Brase und Seibert die Türkei verlassen. In Seiberts Fall sei bisher keine Bewegung. Der Fall belastet die seit Jahren krisenhaften, jüngst aber verbesserten Beziehungen Deutschlands zur Türkei erneut schwer. (dpa)

