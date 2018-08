ZDF-Sommerinterview heute mit Horst Seehofer live im TV und Stream

vor 58 Min.

Horst Seehofer polarisiert. In mehreren Interviews hat er schon für Aufreger gesorgt. Am Sonntag stellt er sich im ZDF-Sommerinterview den Fragen von Bettina Schausten.

"Ausgerechnet an meinem 69. Geburtstag sind 69 – das war von mir nicht so bestellt – Personen nach Afghanistan zurückgeführt worden." Es sind Aussprüche wie dieser mit denen Innen- und Heimatminister Horst Seehofer seine Gegner provoziert und für Diskussionen sorgt. Im ZDF-Sommerinterview von "Berliin direkt" stellt er sich am Sonntag, 26. August, den Fragen von Bettina Schausten.

"Berlin Direkt": Letztes Sommerinterview 2018 mit Horst Seehofer

Seine Dauerfehde mit Kanzlerin Angela Merkel, die umstrittenen Positionen in der Flüchtlingspolitik , sein Rücktritt und der Rücktritt vom Rücktritt: Seit dem letzten Sommerinterview ist viel passiert mit Horst Seehofer. Genug Stoff also für Bettina Schausten, Leiterin des ZDF-Haupstadtbüros, um den Innenminister zu interviewen.

Es ist das letzte Sommerinterview von "Berlin direkt" im Jahr 2018. In den letzten Wochen haben Schausten und ihr Kollege Thomas Walde die Spitzen der im Bundestag vertretenen Parteien zu den wichtigsten Themen der Bundespolitik befragt. Die Interviews sind fester Bestandteil im Programm des ZDF - und das schon seit 30 Jahren. Das erste Sommerinterview wurde 1988 ausgestrahlt, damals noch unter dem Namen "Bonn direkt".

ZDF-Sommerinterview mit Horst Seehofer live im TV und in der Mediathek

Das Sommerinterview wird regulär in der Sendung "Berlin direkt" ausgestrahlt. Die läuft wöchentlich am Sonntag um 19.10 Uhr im ZDF. Im Live-Stream des Senders (hier geht's zum Stream) lässt sich das Interview außerdem online verfolgen. Alle Sommerinterviews finden Sie außerdem in der Mediathek. (AZ)

