Zehntausende wollen in Berlin gegen Rassismus demonstrieren

Bröckelt die Macht? Jahrzehntelang schien es wie in Stein gemeißelt: In Bayern regiert die CSU, der Ministerpräsident ist mehr Monarch als Politiker und die anderen Parteien dürfen allenfalls in der Opposition mitspielen. Doch schon unter Horst Seehofer gab es die ersten Risse. Für Markus Söder könnte es am Sonntag noch schlimmer kommen " Unser Titel-Thema: Bayern wählt