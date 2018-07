Zusätzlich 300.000 Kinder erhalten Unterhaltsvorschuss

Das Treffen von Donald Trump und Wladimir Putin in Helsinki hat heftige Reaktionen ausgelöst. Mit seiner Weltsicht eckt der US-Präsident selbst bei engsten Vertrauten an.

Trump und Putin

"Gedankenlos, gefährlich, schwach": Reaktionen auf das Gipfel-Treffen

Der Auftritt von US-Präsident Trump an der Seite von Kremlchef Putin in Helsinki hat in den USA helle Empörung ausgelöst. Aus Russland kommt Lob. Die Reaktionen.