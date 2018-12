Zwei Tote bei Schüssen auf Weihnachtsmarkt: Polizei geht von Terror aus

vor 4 Min.

Bei einem Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt in Straßburg sind am Dienstag zwei Menschen getötet worden.

Auf dem Weihnachtsmarkt in Straßburg sind Schüsse gefallen, zwei Menschen starben, mehrere wurden verletzt. Der mutmaßliche Terrorist galt als Gefährder.

Attentat in Straßburg: Auf einem Weihnachtsmarkt in Straßburg in Frankreich sind am Dienstagabend Schüsse gefallen, zwei Menschen wurden getötet, mindestens elf verletzt. Die Ermittler gehen von einem Terror-Anschlag aus. Der Täter sei identifiziert, aber flüchtig, teilte die Präfektur des Départements Bas-Rhin mit. Die Polizei habe die Verfolgung aufgenommen.

Terroranschlag in Straßburg: Mutmaßlicher Täter galt als Gefährder

Der mutmaßliche Schütze vom Straßburger Weihnachtsmarkt war den französischen Behörden als potenzieller Gefährder bekannt. Er sei in einer entsprechenden Datei, der "fiche S", verzeichnet gewesen, teilte die Präfektur am Dienstagabend in Straßburg mit. Laut der französischen Tageszeitung Figaro ist der Mann 29 Jahre alt.

Soldaten schossen den Mann nach Polizeiangaben bei der Flucht an. Eine Patrouille habe den Angreifer getroffen, ihn aber nicht an der Flucht hindern können, teilte die Polizei weiter mit. Bei der Verfolgung des Mannes sei es zu einem Feuergefecht bekommen. Er habe sich "verschanzt".

Die Pariser Anti-Terror-Staatsanwaltschaft leitete noch am Abend eine Untersuchung wegen des Verdachts auf "Mord und Mordversuch im Zusammenhang mit einer terroristischen Unternehmung" ein. Die Ermittlungen wurde unter anderem dem Inlandsgeheimdienst DGSI übergeben, wie Justizkreise der Deutschen Presse-Agentur in Paris bestätigten.

Schüsse auf Weihnachtsmarkt: Polizei kontrolliert Grenze zwischen Frankreich und Deutschland

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron entsandte Innenminister Christophe Castaner an den Tatort und ließ sich nach Angaben seines Büros laufend über die Ereignisse informieren.

Augenzeugen berichteten, dass gegen 20 Uhr in Straßburg mehrere Schüsse zu hören gewesen seien. Die Menschen in den Gassen hätten die Flucht ergriffen. "Wir haben mehrere Schüsse gehört, vielleicht drei, und dann haben wir Leute rennen sehen", sagte eine Augenzeugin der Nachrichtenagentur AFP. "Eine von ihnen ist gestürzt - ich weiß nicht, ob sie gestolpert ist oder getroffen wurde."

Wie der Nachrichtensender Franceinfo berichtete, riegelte die Polizei Teile der Innenstadt ab. Das Pariser Innenministerium sprach ohne weitere Details von einem "schwerwiegenden Ereignis der öffentlichen Sicherheit". Bewohner sollten zu Hause bleiben. Am Grenzübergang kontrollierte die Polizei am Abend Autos, die von Deutschland nach Frankreich fuhren, wie eine dpa-Reporterin berichtete. "Wir verstärken (...) aktuell die Kontrollen an der deutsch-französischen Grenze in diesem Bereich", teilte die Bundespolizei Baden-Württemberg auf Twitter mit.

#Strasbourg: Es wird weiterhin nach einer flüchtigen Person gefahndet. Der Verkehr der grenzüberschreitenden Tram D ist daher eingestellt. Sofern möglich vermeiden Sie bitte aktuell den Grenzübertritt im Bereich #Kehl. Unsere Kollegen sind mit der @PolizeiOG im Einsatz. *sl pic.twitter.com/kEWGp9BXiw — Bundespolizei Baden-Württemberg (@bpol_bw) 11. Dezember 2018

Europaparlament in Straßburg nach Schüssen abgeriegelt

Das Europaparlament in Straßburg wurde nach dem Vorfall abgeriegelt. Niemand dürfe das Gebäude verlassen, Mitarbeiter seien per SMS oder Mail gewarnt worden. Das teilte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur mit. In dieser Woche finden dort Plenarsitzungen statt, deswegen sind hunderte Abgeordnete in der Stadt.

EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker drückte auf Twitter sein Mitgefühl aus: "Meine Gedanken sind bei den Opfern der Schießerei in Straßburg, die ich mit großer Entschiedenheit verurteile", schrieb Juncker am Dienstagabend. Straßburg sei eine symbolische Stadt für den Frieden und die europäische Demokratie. "Werte, die wir immer verteidigen werden." Die EU-Kommission stehe an der Seite Frankreichs.

Mes pensées sont avec les victimes de la fusillade de Strasbourg que je condamne avec grande fermeté. Strasbourg est par excellence une ville symbole de la paix & de la démocratie européennes. Des valeurs que nous défendrons toujours. La Commission se tient aux côtés de la France — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 11. Dezember 2018

Auch der CSU-Europapolitiker Manfred Weber äußerte sich kurz nach dem Anschlag auf Twitter. "Meine Gedanken sind bei den Opfern der heutigen Attacke in Straßburg, die einfach nur einen schönen Abend in dieser wundervollen Stadt haben wollten", schrieb der Vorsitzende der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament. An alle Menschen in Straßburg richtete er: "Bleibt sicher."

My thoughts are with the victims of the attack today in #Strasbourg, who just wanted to have a nice evening in this wonderful city. All our support to the French authorities and police. To everyone in Strasbourg tonight, stay safe. — Manfred Weber (@ManfredWeber) 11. Dezember 2018

Weihnachtsmarkt in Straßburg war bereits besonders gegen Terror-Anschläge gesichert

In der Stadt war Sirenengeheul zu hören. Eine Straße südlich der Innenstadt war abgesperrt. Ein Mann, der sich der Absperrung näherte, wurde angewiesen, kehrtzumachen. Als er der Aufforderung nicht nachkam, richteten mehrere Sicherheitskräfte ihre Waffen auf ihn. Schließlich kehrte er um. Die Polizei bat auf Twitter darum, keine falschen Informationen zu verbreiten.

Der Straßburger Markt sollte schon einmal Ziel eines Attentats sein: Im Jahr 2000 wurde ein geplanter Sprengstoffanschlag einer algerischen Gruppe rechtzeitig verhindert. Aus diesem Grund wird der Markt bereits besonders gesichert. Täglich sind rund 300 Polizisten und 160 private Wachleute auf dem Weihnachtsmarkt im Einsatz. Die Zufahrt für Autos ist drastisch eingeschränkt, Betonblöcke sollen Auto-Attentäter abhalten. "Die Terrorgefahr ist sehr hoch", hatte Frankreichs Innenstaatsekretär Laurent Nuñez im November bei einem Besuch zu Beginn des Straßburger Weihnachtsmarkts gesagt. "Die Vorkehrungen sind getroffen, um dieses für Straßburg und Frankreich so wichtige Ereignis mit seinen vielen Besuchern aus aller Welt zu sichern." (afp/dpa)

Bei einem Angriff auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt ist ein Mensch getötet worden. Mindestens sieben Menschen wurden am Dienstagabend verletzt, der Angreifer sei auf der Flucht, bestätigte die Polizei. Video: dpa

