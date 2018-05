vor 50 Min.

Zwei Tote bei Zugunglück in Aichach Politik

Am Abend prallten dort ein Personen- und ein Güterzug zusammen

Bei Zugunglücken in Bayern hat es am Montag mehrere Tote gegeben. Gegen 21.15 Uhr stießen am Bahnhof Aichach ein Personen- und ein Güterzug zusammen. Nach Angaben der Polizei kamen dabei zwei Menschen ums Leben. Ersten Informationen zufolge wurden etwa zehn Menschen verletzt, zwei davon wohl schwer. Rettungskräfte aus der Region waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Warum der Güterzug und der Zug der Bayerischen Regiobahn (BRB) auf der eingleisigen Strecke zwischen Ingolstadt und Augsburg kollidierten, war am Abend noch unklar.

Am Nachmittag hatte im oberbayerischen Seeshaupt ein Regionalzug an einem unbeschrankten Bahnübergang ein Auto erfasst. Der Fahrer und Beifahrer des Wagens kamen bei dem Unfall ums Leben. Das Auto war nach der Kollision mehrere hundert Meter vom Zug mitgeschleift worden, sagte ein Polizeisprecher. Einer der etwa 60 Fahrgäste wurde verletzt. Der Lokführer blieb äußerlich unverletzt. Der Bahnübergang in Seeshaupt war mit Rotlichtern und Andreaskreuzen gesichert. Wieso der Autofahrer die Schienen trotzdem überquerte, stand noch nicht fest.

Zwischen Burgau und Günzburg wurde am Montag ein Mann verletzt, der mit seinem Auto auf die Gleise geraten war. (AZ)

