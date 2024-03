Euro 7: Was bedeutet die neue Abgasnorm für Autos und Lkw?

Das EU-Parlament will am Mittwoch die neue Abgasnorm Euro 7 verabschieden. Erstmals gelten auch mehrere Regelungen für Elektroautos.

An diesem Mittwoch (13. März) will das Europäische Parlament die neue Abgasnorm Euro 7 verabschieden. Im Dezember hatten sich Unterhändler der EU-Staaten, der EU-Kommission und des Parlaments auf einen Kompromiss der neuen Richtlinie geeinigt. Diese beinhaltet eine Verschärfung der Schadstoffgrenzwerte für Busse und Lastwagen sowie erstmals auch mehrere Regelungen, die auch für Elektroautos gelten sollen. Geplant sind Höchstwerte für Feinstaub, der beim Bremsen und durch Reifenabrieb entsteht, und Mindeststandards für die Lebensdauer von Batterien in Elektro- und Hybridautos.

Welche Grenzwerte gelten bei neuer Abgasnorm Euro 7?

Mit der neuen Abgasnorm soll der Schadstoffausstoß von Fahrzeugen wie Autos, Transportern und Lkw strenger als bislang reguliert werden. dazu zählen beispielsweise Stickoxide. Doch die Regeln wurden bereits deutlich abgeschwächt.

Die limitierten Schadstoffe und die Grenzwerte für Emissionsmessungen auf dem Prüfstand ändern sich mit der neuen Abgasnorm im Vergleich zur aktuellen Euro 6 nicht. Auch die Konformitätsfaktoren für Emissionsmessungen im realen Straßenverkehr bleiben unverändert. Allerdings sollen die Partikelgrenzwerte nun für alle Ottomotoren und nicht nur wie bisher für Ottomotoren mit Direkteinspritzung gelten. Zudem soll das Größenspektrum des Partikelzahl-Grenzwerts von bisher 23 Nanometern auf zehn Nanometer erweitert werden.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Welche Regeln beinhaltet Abgasnorm Euro 7?

Erstmals werden Anforderungen an die Haltbarkeit der Traktionsbatterien für Elektroautos und Plug-in-Hybride festgelegt, was den Umstieg für Verbraucherinnen und Verbraucher auf ein Elektrofahrzeug attraktiver machen soll. Die Speicherkapazität der Batterie darf nach fünf Jahren oder 100.000 Kilometern nicht unter 80 Prozent des ursprünglichen Werts fallen, nach acht Jahren oder 160.000 Kilometern nicht unter 72 Prozent.

Ein weiterer Punkt der Euro 7 ist die Manipulationssicherheit. Fahrzeughersteller müssen sicherstellen, dass Kilometerzähler, Einspritzsysteme, Antriebsbatterien, Emissionsminderungssysteme oder Steuergeräte nicht manipuliert werden können. Details dazu wurden allerdings noch nicht festgelegt. Zudem wird ein Onboard-Monitoring-System vorgeschireben, das Emissionsüberschreitungen erkennen soll. Außerdem müssen alle Pkw mit einem On-Board Fuel Consumption Monitoring System ausgestattet werden, das den realen Verbrauch speichert. Damit entfällt die bisherige Ausnahmeregelung für reine Elektrofahrzeuge sowie gasbetriebene Fahrzeuge.

Hersteller können Fahrzeuge auch mit sogenannten Geofencing-Technologien ausstatten. Diese erlauben es einem Hybridfahrzeug nicht, innerhalb eines bestimmten Gebiets mit dem Antrieb ihres Verbrennungsmotors zu fahren. Fahrzeuge mit Geofencing-Technologien werden als Euro 7G-Fahrzeug bezeichnet.

Lesen Sie dazu auch

Wann tritt neue Abgasnorm Euro 7 in Kraft?

Das EU-Parlament wird die neue Abgasnorm Euro 7 voraussichtlich am Mittwoch annehmen. Es wird erwartet, dass auch der Ministerrat zustimmt. Danach folgt die Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union. Ursprünglich war geplant, dass Euro 7 2025 in Kraft treten soll. Doch nun ist der Start erst für 2031 geplant.