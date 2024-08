Abschiebeflug gestartet: Deutschland schiebt 28 afghanische Straftäter ab

Von Leipzig aus ist am Freitagmorgen ein Flieger in die afghanische Hauptstadt Kabul gestartet. Seit der Machtübernahme der Taliban vor drei Jahren ist es der erste Abschiebeflug, der von Deutschland aus nach Afghanistan fliegt. An Bord der Maschine sind 28 afghanische Straftäter aus mehreren deutschen Bundesländern. Das sächsische Innenministerium und die Bundesregierung bestätigten die Informationen gegenüber der Deutschen Presseagentur (dpa) , zuvor hatte der Spiegel berichtet.

Abschiebeflug nach Afghanistan: Auch Täter von Illerkirchberg an Bord

Am Vormittag wurden Details zu den abgeschobenen Straftätern bekannt. Unter ihnen seien drei Straftäter aus Bayern, wie Innenminister Joachim Herrmann (CSU) mitteilte. Sie seien 27, 29 und 30 Jahre alt. Zwei der Männer wurden wegen Sexualstrafen, einer wegen einer Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz, zu Freiheitsstrafen verurteilt. Herrmann forderte weitere Rückführungen nach Afghanistan und Syrien.

Angaben des Migrationsministeriums in Stuttgart zufolge sind fünf weitere Männer an Bord, die sich zuletzt in Baden-Württemberg aufgehalten haben sollen. Bei ihnen handele es sich um „schwere Straftäter“. Einer der Männer sei Mohtajar N., der zuletzt in Illerkirchberg (Alb-Donau-Kreis) gelebt hatte und dort mit drei weiteren Tätern ein 14-jähriges Mädchen mehrere Stunden lang vergewaltigte. Er saß bereits 2022 drei Monate lang in Abschiebehaft, doch die Rückführung erfolgte nicht.

Abschiebeflug nach Afghanistan: Bayern unter den beteiligten Bundesländern

Die Straftäter sollen in der Nacht teilweise aus der Strafhaft nach Leipzig gebracht worden sein. Mehrere deutsche Bundesländer seien daran beteiligt gewesen, darunter auch Bayern, hieß es. Der Flieger sei gegen 6:56 Uhr gestartet. Federführend bei dem Ganzen soll das Bundesinnenministerium gewesen sein. Ein Sprecher sagte der dpa, das die Bundesregierung in den vergangenen Monaten große Anstrengungen unternommen habe, um die Wiederaufnahme von Rückführungen in solchen Fällen zu erreichen. Dafür zuständige Länder habe man zu diesem Zweck unterstützt.

Nach einem tödlichen Messerangriff in Mannheim im Mai, der von einem mutmaßlich afghanischen Islamisten begangen wurde, kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) an, die Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien wieder möglich zu machen. Zu den militant-islamistischen Taliban-Machthabern in Kabul unterhält Deutschland keine diplomatischen Beziehungen. Im August 2021 hatten sie die Macht in Afghanistan übernommen. (mit dpa)