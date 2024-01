Frederik von Dänemark: Der schneidige Prinz

Dänemarks künftiger König Frederik war früher einer, der schnelle Autos und schöne Frauen liebte. Inzwischen hat er längst eine Familie – und ein ambivalentes Verhältnis zum eigenen Vater.

Moderne Prinzen suchen die Liebe längst nicht mehr nur auf Jetset-Partys des Hochadels, sondern gerne auch bei großen bürgerlichen Events wie Olympischen Spielen. Das war bei heutigem Schweden-König Carl XVI. Gustaf so, der sich seine Silvia 1972 unter den berühmten fünf Ringen in München angelte. Der künftige dänische König Frederik verliebte sich 2000 in Sydney in die australische Marketing-Spezialistin Mary Donaldson. Vier Jahre später heirateten sie in Kopenhagen und haben inzwischen vier Kinder.

Das Paar rückt gleich am Anfang dieses neuen Jahres in den Mittelpunkt der Adelswelt. Genauer gesagt, es wurde gerückt. Denn Frederiks Mutter, Königin Margrethe II., hat an Silvester überraschend ihre Abdankung angekündigt. Schon am 14. Januar sollen Frederik und Mary zum neuen dänischen Königspaar werden. Eigentlich waren die beiden aber schon zuvor durch pikante Umstände ins mediale Rampenlicht geraten. Dem Kronprinzen wurde in den vergangenen Wochen eine Affäre mit einem mexikanischen Model nachgesagt. Manche Zeitungen mutmaßten, dass Frederik schon länger von den Abdankungsplänen seiner Mutter gewusst und noch eine Art Prinzenabschied "in Freiheit" verbringen wollte. Wie immer in solchen Situationen weisen alle Beteiligten die Gerüchte zurück oder schweigen. Und Ehefrau Mary gilt als hoch loyal.

Frederik wird der neue König von Dänemark

Ohne Zweifel führte Frederik vor seiner Hochzeit ein recht bewegtes Leben. Er habe teure Urlaube, schnelle Autos und heiße Partys geliebt, heißt es. "Prinz Playboy" nennt ihn die Bild-Zeitung. Doch es gibt auch den anderen Frederik. Der inzwischen 54-Jährige hat eine umfangreiche militärische Ausbildung (unter anderem ist er Kampfschwimmer). Auch Abenteurer-Blut steckt in ihm. Im Jahr 2000 durchquerte er das nördliche Grönland – es gehört zu Dänemark – per Hundeschlitten.

Er soll streng erzogen worden sein, weniger von seinen Eltern als von den Kindermädchen des Königshauses. Sein Vater, Prinz Henrik, hatte jedoch für Aufsehen gesorgt, als er öffentlich die Meinung vertrat: "Kinder sind wie Hunde und Pferde. Man muss sie dressieren." Frederik gab ihm eine Retourkutsche, indem er bei der Silberhochzeit seiner Eltern sagte: "Papa, es wird gesagt, dass man den züchtigt, den man liebt. Wir haben nie an deiner Liebe gezweifelt! Manchmal war sie etwas überwältigend." Der künftige König selbst gilt als liebevoller Vater.

