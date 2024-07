Alice Weidel drückt Donald Trump die Daumen

In einem Wald mitten in Sachsen beantwortet Alice Weidel die erste Frage gleich mal nicht. Es geht darum, ob die AfD-Chefin im kommenden Jahr Olaf Scholz herausfordern will. Tags zuvor sei sie schließlich bei einer Wahlkampfveranstaltung als „Kanzlerkandidatin der Herzen“ begrüßt worden, ködert ZDF-Moderatorin Shakuntala Banerjee. Doch Weidel beißt nicht an. Zugleich lässt sie keinen Zweifel daran, dass die AfD sich nicht mehr damit begnügen will, Regierende zu „jagen“, wie es der Altvordere Alexander Gauland einst als Parole ausgegeben hatte. Die Rechten wollen an die Macht, und das nicht nur in Sachsen oder Thüringen.

Dass sich Politikerin und Journalistin scheinbar beiläufig auf einem Waldweg begegnen, gehört zu den Eigenheiten eines Fernsehformats, das den Anschein erwecken soll, es werde abseits des hektischen Tagesgeschäfts mal in Ruhe über die großen Linien gesprochen. In Wahrheit geht es in den Sommerinterviews von ARD und ZDF dann aber doch um dasselbe wie immer. Im Fall von Alice Weidel bedeutet das: eine Mischung aus Abrechnung, Schuldzuweisungen und Provokation.

Weidel für Wehrpflicht, Chrupalla dagegen

„Lauter woke Leute in der EU“, „sperrangelweit offene Grenzen“, „kriminelle Einwanderer“ – soweit wenig Neues im Wald. Bemerkenswert immerhin, wie offen Weidel sich zu Donald Trump bekennt, dem sie „definitiv“ bei der US-Präsidentschaftswahl die Daumen drücken werde, weil dieser schließlich versprochen habe, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Dass Trump den Nato-Partnern unverhohlen damit droht, sie im Kriegsfall im Stich zu lassen, sollten sie nicht genug in ihre eigene Verteidigung investieren, stört die AfD-Vorsitzende nicht. Dabei hatte ihr Co-Chef Tino Chrupalla das Sondervermögen für die Bundeswehr erst kürzlich scharf kritisiert.

Hier scheint ein Riss durch die Parteispitze zu gehen, denn während sich Weidel auch für die Wiedereinführung der Wehrpflicht ausspricht, warnt Chrupalla fast zeitgleich im ARD-Sommerinterview davor, die Bevölkerung damit zu verunsichern. Im Gespräch mit Moderator Markus Preiß in Berlin bekommt auch er seinen soften Einstieg. Auf die Frage, welcher Kanzler ihn am meisten fasziniert habe, nennt er Helmut Kohl, stellt allerdings schon im nächsten Satz ein zentrales Vermächtnis des Einheitskanzlers infrage: den Euro. Chrupalla will die Währung in einen starken Norden und einen schwächeren Süden aufspalten. Ganz sattelfest scheint er in der Materie allerdings nicht zu sein. Ebenso wie beim Thema „Grenzkontrollen“, die er im Fall einer AfD-Regierungsübernahme für Thüringen ankündigt. Kleiner Haken: Das Bundesland hat gar keine Außengrenze.

Abgesehen davon, auch bei Chrupalla viel Bekanntes: Sicherheitsinteressen Russlands berücksichtigen, Ukraine nicht in Nato und Europäische Union aufnehmen, Bürgergeld abschaffen, mehr abschieben, Comeback von Kernkraft sowie von Gasimporten aus Russland. Im direkten Vergleich mit seiner Co-Chefin wirkt er nicht ganz so gut im Stoff, kommt immer wieder mal ins Schleudern – selbst bei vermeintlich banalen Fragen, wie jener nach einem Buch, das seiner Meinung nach jeder gelesen haben sollte. Irgendwie scheint ihm dazu wenig einzufallen. „Ich lese zum Beispiel viel Fachliteratur, was mein ehemaliges Gewerk angeht“, sagt er schließlich und meint damit Architektur. Chrupalla ist Malermeister.

Chrupalla: „Weidel wäre gute Kanzlerkandidatin“

Alice Weidel dürfte es aus der Ferne mit kühlem Lächeln verfolgt haben. Auf eine offene Machtprobe mit der 45-Jährigen will es Chrupalla offenbar nicht ankommen lassen und stellt sicherheitshalber klar: „Ich finde, Alice Weidel wäre eine sehr gute Kanzlerkandidatin, was ich auch unterstützen würde.“