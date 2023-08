Das AfD-Paradox: Punktgewinn trotz Gegenwind

Hallo Frau Marianne B. Ihren Kommentar habe ich gelesen und es geht mir schon genauso wie Ihnen, auch ich finde es sehr schlimm, was sich zur Zeit in Deutschland tut. Aber ich kann Ihnen ein Versprechen abgeben, dass ich nicht zu den AFD Wählern gehöre. Das es bei uns zur Zeit so schlecht läuft, liegt Sicherlich nicht an den Grünen, sondern ich mache auch die Vorgängerregierung für den heutigen Zustand verantwortlich. Erneuerbare Energien hätte man schon vor Jahren haben können. Technik und Ideen gab es sehr viele, aber eine frühere Politik zog es vor das billig Gas und Öl aus Russland zu setzen und uns in so eine Abhängigkeit gebracht haben und ich darf nochmals darauf hinweisen, dass Herr Putin seine Verträge nicht eingehalten hat und uns zu allem Übel noch den Gashahn abgedreht hat, nach dem er die Ukraine überfallen hat in der Hoffnung wir stehen hinter Ihm, ich möchte dieses in Deutschland nicht erleben müssen, was viele Menschen in der Welt erleben müssen. Vertrieben aus Ihren Heimatländern durch diese Irrsinnige Kriege führen. Ich war schon froh, dass ein Herr Habeck so schnell eine Lösung gefunden hat und er als Grüner ist Ihm bestimmt nicht leicht gefallen, aber ich habe es als echt gut gefunden und wir noch Finanziell unterstützt wurden. Hat sich eine Ampelkoalition anders vorgestellt, wollten eine Zukunftspolitik und nicht den Scherbenhaufen aufarbeiten müssen. Es müssen Lösungen erbracht werden und das gilt auch für uns Bürger auch Änderungen annehmen. Der Klimawandel hat auch schon in Europa erreicht. Die beschissenen Kriege in der Welt sind da aller Letze was die Menschheit braucht. Wenn wir unseren nächsten Generationen den Planet noch einiger Masen retten wollen ist das Global ein sehr schnelles Handeln nötig für den ganzen Erdball! Was geht eigentlich in manchen Männerköpfen vor? Das frage ich mich ernsthaft.

Melden