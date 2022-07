Affenpocken: Stiko empfiehlt zunächst eine Impfdosis

Um die Ausbreitung der Affenpocken zu verlangsamen, hat die Stiko empfohlen, zunächst nur eine Impfdosis zu verabreichen. Das reiche für einen Basisschutz.

Die Zahl der Affenpockenfälle in Deutschland nimmt zu. Bisher wurden 2191 Fälle an das RKI übermittelt. Jetzt hat die Ständige Impfkommission (Stiko) eine Empfehlung für die Verteilung der Impfdosen ausgesprochen. Denn die sind begrenzt: Momentan stehen in Deutschland nur 40 000 Dosen des Impfstoffs "Jynneos" zur Verfügung. Deshalb soll laut Stiko zunächst nur eine Dosis verabreicht werden.

Die erste Impfdosis reicht für einen Basisschutz

Eine Dosis reiche Studien zufolge bereits aus für einen Basisschutz. Dieser sei genug, um die Ausbreitung der Affenpocken zu verlangsamen. Die zweite Dosis, die frühestens 28 Tage nach der ersten Dosis verabreicht werden soll und vor allem den Impfschutz verlängert, könne auch später verabreicht werden, wenn genügend Impfstoff zur Verfügung steht, heißt es in einer Mitteilung der Stiko.

Die Impfung gegen Affenpocken wird vor allem Männern, die Sex mit Männern haben, empfohlen. Die Stiko empfiehlt sie außerdem Menschen, die im engen Kontakt mit Infizierten standen. Nach Schätzungen des RKI kommen damit rund 130.000 Menschen in Deutschland für eine Impfung infrage. Im dritten Quartal des Jahres sollen 200.000 weitere Imfpdosen aus den USA geliefert werden. Dann könne man die zweite Dosis verabreichen.