Afghanistan

13:51 Uhr

Kabul: Frauen protestieren gegen Aus von Schönheitssalons

Ein Mitarbeiter eines Schönheitssalons übermalt nach der Machtübernahme der Taliban das Bild einer Frau in Kabul (Archivbild). Frauen haben in der afghanischen Hauptstadt gegen die Schließung der Salons protestiert.

Die Herrschaft der Taliban in Afghanistan wird zunehmend autoritär und dogmatisch. Vor kurzem ordneten sie die Schließung von Schönheitssalons in dem Land an. Auf Proteste reagieren sie offenbar rigoros.

In der afghanischen Hauptstadt Kabul haben lokalen Medien zufolge Kosmetikerinnen gegen die von den Taliban angeordnete Schließung von Schönheitssalons protestiert. Auf Videos, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen, ist zu sehen, wie Dutzende Demonstrantinnen auf der Straße Schilder hochhalten und die Worte "Brot, Arbeit, Gerechtigkeit" rufen. Auf einem anderen Video, das in den sozialen Medien verbreitet wurde, sind Schüsse während der Demonstration zu hören. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Eine Teilnehmerin bestätigte der dpa, dass Sicherheitskräfte in die Luft geschossen hätten. Auch seien Wasserwerfer während des Protests im geschäftigen Kabuler Viertel Schare Nau im Einsatz gewesen. Einige Demonstrantinnen wurden abgeführt, so die Teilnehmerin weiter. Anfang des Monats hatten die regierenden Taliban die Schließung von Schönheitssalons in dem Land bis Ende Juli angeordnet. Für afghanische Frauen fällt damit eine der wenig verbliebenen Verdienstmöglichkeiten weg. Bei ihrer Machtübernahme im August 2021 versprachen die islamistischen Taliban, moderater zu regieren. Zuletzt wurde ihre Herrschaft autoritärer und dogmatischer. Mittlerweile sind Frauen aus einem Großteil der Berufe verdrängt. Auch Universitäten und höhere Schulen dürfen sie nicht mehr besuchen. (dpa)

