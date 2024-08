Mann pöbelt wegen Paketnachzahlung Passanten an

Wegen einer Paketnachzahlung ist ein Mann in Tübingen offenbar in Rage geraten. Auch Polizeibeamten soll sich der 32-Jährige dabei widersetzt haben, wie die Polizei mitteilte. Zunächst stritt der alkoholisierte Mann demnach mit dem Paketzusteller, dann soll er zu einem Geldautomaten gegangen sein. Dabei habe er mehrere unbeteiligte Passanten angepöbelt und sich äußerst aggressiv verhalten, heißt es in der Mitteilung.

Beamte einer Streife versuchten den Angaben zufolge erfolglos, den Mann zu beruhigen. Während der Kontrolle durch die Polizei habe er vehement Widerstand geleistet. Auf dem Revier sei dann die Alkoholisierung festgestellt worden, auch Hinweise auf weitere Rauschmittel habe es gegeben, sagte ein Sprecher. Gegen den Mann werde nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Ob der Mann sein Paket mittlerweile erhalten hat, war der Polizei zunächst nicht bekannt. Auch Angaben zu Wert und Inhalt des Pakets machte der Sprecher keine.