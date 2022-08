Air Force One: Bezeichnung, Maße, Kosten, Modell

Air Force One ist längst ein weltweit gängiger Begriff. Doch was verbirgt sich genau hinter dem Flugzeug, dass der US-Präsident regelmäßig nutzt? Und wie viele davon gibt es überhaupt?

Hat der US-Präsident eine weite Flugreise vor sich, besteigt er die Air Force One. Natürlich für Termine außerhalb der USA, aber auch für diverse Stopps innerhalb der Vereinigten Staaten.

Für die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) handelt es sich um "das berühmteste Flugzeug der Welt". Nach dem sogar ein Film von Wolfgang Petersen mit Harrison Ford in der Hauptrolle benannt wurde.

Höchste Zeit, die Air Force One mal etwas genauer kennenzulernen.

Was genau steckt hinter dem Begriff Air Force One?

Als Air Force One wird das Flugzeug der US Air Force bezeichnet, in dem sich der US-Präsident gerade befindet. Im Umkehrschluss heißt das: Befindet sich der Staatschef der Vereinigten Staaten gerade nicht an Bord eines Flugzeugs der US Air Force, gibt es zu diesem Zeitpunkt auch keine Air Force One.

Wann wird ein Flugzeug zur Air Force Two?

Auch der Vize-Präsident nutzt die Maschinen, die dem Präsidenten zur Verfügung stehen. Befindet sich der Stellvertreter des Staatsoberhauptes an Bord, wird das Flugzeug zur Air Force Two.

Es ist übrigens nicht erlaubt, dass Präsident und Vize im selben Flugzeug reisen - so soll verhindert werden, dass bei einem Unglück beide Politiker betroffen sind.

Lesen Sie dazu auch

Wie viele Flugzeuge, die als Air Force One genutzt werden, gibt es?

Zwei. Derzeit sind zwei Langstreckenversionen des Typs Boeing 747-200B als mögliche Transportmittel des US-Präsidenten im Einsatz. Beide haben schon einige Jahre auf dem Buckel und diverse Präsidenten mitgenommen. Die von der US Air Force VC-25A gerufene mit der Kennung SAM 28000 hatte ihren ersten Einsatz am 6. September 1990, die Schwestermaschine mit der Kennung SAM 29000 erlebte ihre Premiere am 26. März 1991.

Das V steht in der Sprache der US-Streitkräfte für VIP und verweist auf die Beförderung wichtiger Personen, womit neben dem US-Präsidenten auch der Vize-Präsident gemeint sein kann. SAM ist die Abkürzung für Special Air Mission.

Was hat die Air Force One den Passagieren zu bieten?

Laut dem Flugzeug-Lexikon verfügen die Maschinen über eine "komplette militärische Operationsbasis, die dem Präsidenten vollen Zugriff auf das gesamte Militär bietet". Modernste Kommunikationseinrichtungen könnten vom Oberdeck aus bedient werden.

Der Innenraum bietet "Privatquartiere für die 'First Family', Aufenthalts- und Arbeitsbereiche für weitere Regierungsmitglieder, Sicherheitsbeamte, Personal und Pressevertreter". An Bord befinden sich zudem "zwei Küchen und Ausstattung für medizinische Notfälle, inklusive Operationstisch". Platz bietet die Air Force One für 23 Besatzungsmitglieder und 70 Fluggäste, laut FAZ sogar 26 Crewmitglieder und insgesamt 102 Personen.

Video: dpa

Welche Kosten verursacht ein Flug mit Air Force One?

Laut aerotelegraph.com verschlingt jede Stunde, in der sich das Flugzeug in Betrieb befindet, 180.000 US-Dollar. Das sind knapp 172.000 Euro.

Wie groß ist die Air Force One?

Jede der beiden Maschinen misst laut travelinfos.com 70,66 Meter in der Länge und 19,33 Meter in der Breite. Die Spannbreite wird mit 59,64 Meter angegeben. Der Innenraum umfasst demnach auf drei Ebenen insgesamt 370 Quadratmeter.

Seit wann wird die Präsidenten-Maschine Air Force One genannt?

Eingeführt wurde der Rufname 1953. In jenem Jahr kam es zu dem Zufall, dass das Flugzeug von US-Präsident Dwight D. Eisenhower und ein ziviles Flugzeug der Eastern Air Lines mit dem gleichen Rufzeichen im gleichen Luftraum unterwegs waren. Um einen solchen Fall fortan zu verhindern, wurde der Name Air Force One herangezogen.

Welche Flieger umfasst der Konvoi des US-Präsidenten in der Luft?

Auf Reisen in der Air Force One wird der US-Präsident auch von seiner zweiten potenziellen Maschine begleitet. Diese reist quasi als Ersatz hinterher. Außerdem gehört ein Tankflugzeug zum Konvoi, um im Notfall in der Luft nachtanken zu können.

Während Kampfflugzeuge nicht immer zur Begleitung zählen, fliegen laut aerotelegraph.com Transportmaschinen mindestens drei Tage im Voraus los, um etwa die sieben Meter lange und bis zu acht Tonnen schwere Präsidenten-Limousine "The Beast" und Hubschrauber der Marines an den Zielort zu bringen.

Flieger des Präsidenten: Dem Staatsoberhaupt der USA stehen zwei Maschinen für Reisen zur Verfügung. Foto: Kyodo, dpa

Wie viele Kilometer kann die Air Force One am Stück zurücklegen?

Die Reichweite beträgt laut FAZ vollgetankt 12.500 Kilometer. Trotz der Möglichkeit zum Nachtanken in der Luft sind der Air Force One auch natürliche Grenzen gesetzt. So soll sie maximal etwa 70 Stunden am Stück fliegen können - Hintergrund ist der Ölverbrauch der vier Triebwerke.

Wann wird von Marine One oder Navy One gesprochen?

Der Rufname Air Force One gilt nur für Transportmittel, die sich im Besitz der US Air Force befinden. Besteigt der US-Präsident einen Hubschrauber der Marine oder der Navy wird dieses zur Marine One oder entsprechend Navy One. Nutzt der starke Mann im Weißen Haus ein ziviles Transportmittel, verdient sich dieses für die Zeit den Namen Executive One.

Wann setzen die USA auf eine neue Air Force One?

Bereits in den kommenden Jahren sollen die beiden aktuellen Maschinen abgelöst werden. Im Jahr 2009 begann die US Air Force die offizielle Suche nach einem Nachfolgemodell. Das Rennen gewonnen hat der Typ Boeing 747-8 Intercontinental - kurz: Boeing 747-8I. Die offizielle Bezeichnung wird dann VC-25B lauten.

Laut FAZ übernahm die US Air Force zwei Maschinen, die von der russischen Fluggesellschaft Transaero Airlines bei Boeing bestellt, dann jedoch wegen der Pleite des Unternehmens nicht abgenommen wurden. Die Anschaffungs- und Umbaukosten sollen sich auf vier Milliarden US-Dollar (gut 3,8 Milliarden Euro) belaufen.

Zunächst habe der Plan vorgesehen, dass die erste Maschine im Jahr 2024 einsatzbereit sei. Doch wegen Komplikationen wird nun laut FAZ das Jahr 2026 anvisiert.