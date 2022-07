Amtierende Staats- und Regierungschefs in Europa: Liste aller Präsidenten und Präsidentinnen

In Europa gibt es 51 Regierungs- und Staatschefs. Darunter sind Präsidenten und Präsidentinnen, Kanzler und Kanzlerinnen und andere Regierungschefs. Eine Liste.

Olaf Scholz wurde im Jahr 2021 zum deutschen Bundeskanzler gewählt. Seit April 2022 hat Frankreich mit Emmanuel Macron einen neuen alten Präsidenten, der die politischen Geschicke des Landes lenkt. Mit Boris Johnson haben die Briten einen Regierungschef, der wegen des ein oder anderen Skandals wackelt. Und wie sieht es im Rest von Europa aus?

Wie viele Regierungschefs gibt es in Europa?

In Europa haben derzeit 51 verschiedene Präsidenten und Präsidentinnen,Kanzler und Kanzlerinnen und Regierungschefs das Sagen. Im Folgenden finden Sie Listen, die alle amtierenden und aktuellen Regierungs- und Staatschefs Europas zeigen. Diese sind stets aktuell gehalten. Alle Informationen zu bevorstehenen Wahlen in Europa finden Sie hier: Wahlen in Europa: Alle wichtigen Termine für die Jahre 2022 und 2023

Liste: Alle Staatschefs und Regierungschefs der 27 EU-Länder

Land Amt Präsident Jahr der Wahl* Deutschland Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD ) 2021 Frankreich Präsident Emmanuel Macron 2022 Belgien Premierminister Alexander De Croo 2020 Bulgarien Ministerpräsident Kiril Petkov 2021 Kroatien Ministerpräsident Andrej Plenković 2020 Zypern Präsident Nicos Anastasiades 2018 Tschechien Ministerpräsident Petr Fiala 2021 Dänemark Ministerpräsidentin Mette Frederiksen 2019 Irland Premierminister Micheál Martin 2020 Estland Ministerpräsidentin Kaja Kallas 2021 Finnland Ministerpräsidentin Sanna Marin 2019 Griechenland Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis 2019 Ungarn Ministerpräsident Viktor Orbán 2022 Italien Ministerpräsident Mario Draghi 2021 Lettland Ministerpräsident Krišjānis Kariņš 2019 Litauen Präsident Gitanas Nausėda 2019 Luxemburg Premierminister Xavier Bettel 2018 Malta Premierminister Robert Abela 2020 Niederlande Ministerpräsident Mark Rutte 2021 Österreich Bundeskanzler Karl Nehammer 2021 Polen Ministerpräsident Mateusz Morawiecki 2017 Portugal Premierminister António Costa 2019 Rumänien Präsident Klaus Werner Johannis 2019 Spanien Ministerpräsident Pedro Sánchez 2020 Slowakei Ministerpräsident Eduard Heger 2021 Slowenien Ministerpräsident Robert Golob 2022 Schweden Ministerpräsidentin Magdalena Andersson 2021

*Angegeben ist immer das Jahr der jüngsten Wahl

Alle Präsidenten in Europa von 24 Nicht-EU-Staaten

Neben den 27 EU-Staaten gibt es auch zahlreiche europäische Länder, welche sich nicht in der EU befinden. Wenn man diese zusammenzählt kommt man auf 22 Nicht-EU-Staaten und daher auch weiteren 22 Präsidenten und Präsidentinnen, welche in Europa das Sagen haben. Wenn man den Stadtstaat Monaco und den Staat Vatikanstadt hinzuzählt, kommt man sogar auf 24. Im Folgenden findet sich eine Liste mit allen 24 Staats- und Regierungschefs der Nicht-EU-Staaten.

Land Amt Präsident Jahr der Wahl* Großbritannien Premierminister Boris Johnson 2019 Russland Präsident Wladimir Putin 2018 Türkei Präsident Recep Tayyip Erdoğan 2018 Albanien Ministerpräsident Edi Rama 2021 Andorra Regierungschef Xavier Espot Zamora 2019 Armenien Premierminister Nikol Paschinjan 2021 Aserbaidschan Ministerpräsident Oli Osadov 2019 Belarus Präsident Alexander Lukaschenko 2020** Bosnien und Herzegowina Vorsitzender des Ministerates Zoran Tegeltija 2019 Georgien Premierminister Irakli Gharibaschwili 2021 Island Premierministerin Katrín Jakobsdóttir 2021 Kasachstan Premierminister Älichan Smajylow 2022 Kosovo Premierminister Albin Kurti 2021 Liechtenstein Regierungschef Daniel Risch 2021 Moldau Ministerpräsidentin Natalia Gavrilița 2021 Monaco Staatsminister Pierre Dartout 2020 Montenegro Premierminister Zdravko Krivokapić 2020 Nordmazedonien Ministerpräsident Dimitar Kovačevski 2022 Norwegen Staatsminister Jonas Gahr Støre 2021 San Marino Außenminister Luca Beccari 2019 Schweiz Bundespräsident Ignazio Cassis 2022 Serbien Premierministerin Ana Brnabić 2017 Ukraine Präsident Wolodymyr Selenskyj 2019 Vatikanstadt Präsident Fernando Vérgez Alzaga 2021

*Angegeben ist immer das Jahr der jüngsten Wahl

**Seit der mutmaßlich gefälschten Präsidentschaftswahl 2020 wird Lukaschenko von der EU nicht als legitimer Regierungschef von Belarus anerkannt