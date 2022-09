Mary Peltola ist die Frau, die Sarah Palin besiegte

Die Demokratin Mary Peltola zieht als erste Ureinwohnerin für Alaska in den US-Kongress ein. Sie gilt als sanfte Brückenbauerin. Sogar ihre größte Rivalin spricht nur gut über sie.

Sie war noch ein junges Mädchen, als sie den Wahlkampf jenes Mannes aus nächster Nähe verfolgte, der Alaska über fünf Jahrzehnte im US-Kongress vertreten sollte. Don Young war eng mit Mary Peltolas Vater befreundet. Der legendäre Republikaner aus dem Polarstaat war ein echtes Raubein. Die Demokratin Peltola ist das genaue Gegenteil: Die Frau aus der Gemeinschaft der Yupik gilt als sanfte Brückenbauerin. Und doch folgt sie nun seinen Spuren: Peltola zieht nach dem Tod Youngs in den Kongress ein. Bei der Wahl lag sie am Ende mit 51,5 Prozent drei Punkte vor der ehemaligen Gouverneurin des Bundesstaates, Sarah Palin.

Dass sich die einzige Demokratin in einem Feld aus 50 Kandidaten durchsetzen konnte, hat mit ihrer Persönlichkeit zu tun. „Ich sehe die Menschen jenseits ihrer Parteizugehörigkeit“, erklärt die Leiterin einer Fischereibehörde der Ureinwohner am Kuskokwim River. „Die Menschen in Alaska schätzen das. Sie wählen Personen und nicht Parteien.“

Sarah Palin und Mary Peltola sind Freundinnen

Ihre Eignung als Politikerin hatte die vierfache Mutter in ihrer Zeit als Abgeordnete im Staatsparlament von Alaska über zehn Jahre unter Beweis gestellt (2009 bis 2019). Damals freundete sie sich über eine zeitgleiche Schwangerschaft mit jener Frau an, die nun ihre Konkurrentin war. Sie arbeitete so gut mit der Gouverneurin zusammen, dass Palin bis heute nur Gutes über Peltola zu sagen hat.

Die ehemalige Vizepräsidentschaftskandidatin John McCains und Wegbereiterin des Trumpismus würde sogar für Peltola stimmen, stünde sie nicht selber auf dem Wahlschein. Das deutete sie während einer Debatte an, als der Moderator danach fragte, wer ihre zweite Wahl in dem nach Rängen gewichteten System wäre. Palin zeigte auf die Demokratin.

Mary Peltola ist die erste weibliche Kongress-Abgeordnete für Alaska

Während auch Peltola eine „Alaska-Zuerst“-Kandidatin ist, unterscheidet sie sich beim Klimaschutz und ihrer Befürwortung eines straffreien Zugangs zur Abtreibung deutlich von Palin und dem verstorbenen Vorgänger Young. Ein Vorteil ist ihre ethnische Herkunft als Angehörige der Yupik. Rund 15 Prozent der Einwohner des Bundesstaates sind Ureinwohner. Peltola schreibt mit ihrer Wahl Geschichte. Sie ist nicht nur die erste Ureinwohnerin Alaskas, die nach Washington geschickt wird, sondern auch die erste Frau, die den einzigen Sitz für Alaska im Kongress einnimmt.

Lesen Sie dazu auch