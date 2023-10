Alte Bahnstrecken werden reaktiviert: Welche sind das?

Nachdem jahrelang Bahnstrecken stillgelegt wurden, ist der Trend seit einiger Zeit umgekehrt: Bahnstrecken werden reaktiviert. Aber um welche Strecken handelt es sich?

Seit der Privatisierung in den 1990er-Jahren wurde die Bahn in Deutschland immer weiter zurück gebaut, auch viele Streckenabschnitte wurden stillgelegt und vegetieren seither vor sich hin. Aber seit einigen Jahren, besonders im Zuge gestiegenen Klimabewusstseins, erlebt das Bahnfahren einen Höhenflug, wie die Deutsche Bahn (DB) erklärt. Viele Menschen setzen eher auf die Schiene als auf Flüge und die Kunden der DB nehmen jährlich zu. Bis 2030 habe man sich sogar das Ziel gesetzt, mehr als doppelt so viele Menschen als 2018 zu transportieren. Im Güterverkehr solle der Marktanteil von heute 19 Prozent auf mindestens 25 Prozent steigen.

Aber das ist kein Selbstläufer, die DB ist notorisch problemgeplagt. Neben Unpünktlichkeit, langsamer Digitalisierung und veralteten Zügen gibt es ein weiteres Problem: Viele Orte in Deutschland sind überhaupt nicht an das Schienennetz angeschlossen. Selbst wenn die Menschen dort wollten, könnten sie überhaupt nicht Bahn fahren. In einigen Fällen müssen erst Gleise verlegt werden, um diese Dörfer zu erreichen. In anderen Fällen aber waren die Dörfer einst an das Netz angeschlossen, die alten Bahnstrecken wurden allerdings irgendwann stillgelegt. Diese Bahnstrecken sollen jetzt zum Teil reaktiviert werden, wie der Verband Allianz pro Schiene erklärt. Was hat es damit auf sich und um welche Bahnstrecken genau geht es?

Deutsche Bahn: Warum werden alte Bahnstrecken reaktiviert?

Es gibt mehrere Gründe für eine Reaktivierung alter Bahnstrecken statt dem Bau neuer. Zum einen ist eine Reaktivierung deutlich billiger und weniger aufwendig als das Bauen neuer Bahnstrecken, wie Allianz pro Schiene erklärt. In manchen Fällen wurden die Streckenabschnitte überhaupt nicht stillgelegt, sondern nur für den Personenverkehr nicht weiter genutzt, für Güterverkehr sehr wohl. In diesen Fällen ist eine Reaktivierung in der Regel kein großer Aufwand.

Aber selbst wenn die Strecke völlig stillgelegt und vielleicht sogar teilweise abgebaut wurde, ist eine Reaktivierung einfacher als ein Neubau. Denn die Trassen-Flächen und Bahndämme sind meist noch vorhanden. Können diese noch genutzt werden, vereinfacht das die Aktivierung der Strecke erheblich.

Aber es ist nicht nur ökonomischer, alte Bahnstrecken zu reaktivieren als neue zu bauen, es ist auch ökologischer. Wie der Naturschutzbund (NABU) erklärt, ist auch hier der Trassenbau der entscheidende Faktor. Für eine solche Trasse muss der Boden verdichtet werden, was einen starken Eingriff in die Natur bedeutet. An alten Bahnstrecken ist dieser Eingriff bereits vollzogen worden, weshalb es umweltfreundlicher ist, alte Bahnstrecken zu reaktivieren, als neue zu bauen. Sollten sich allerdings bereits besonders schützenswerte Arten angesiedelt haben, wäre vielleicht ein Neubau sinnvoller. Es gibt aber auch besonders sonnen- und magerstandortliebende Arten, die von Bahntrassen profitieren können, da dadurch aufkommende Sukzession zurückgedrängt wird.

Reaktivierung alter Bahnstrecken: Was ist geplant?

Die Reaktivierungspläne sind nicht neu, schon 2021 gab die DB bekannt, dass 346 Reaktivierungsvorschläge mit einer Streckenlänge von insgesamt circa 6230 Kilometern eingegangen seien. Die Vorschläge kämen von unterschiedlichen Seiten: Verbänden wie Allianz pro Schiene oder dem Deutschen Bahnkunden-Verband aber auch von den Bundesländern selbst.

Mittlerweile hat das Ganze an Fahrt aufgenommen, wie der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) erklärt. In einer kürzlich gemeinsam mit dem Verband Allianz pro Schiene gehaltenen Pressekonferenz wurde zwar moniert, dass die Reaktivierung zu lange dauere, gleichzeitig wurde lobend erwähnt, dass immer mehr Machbarkeitsstudien in Auftrag gegeben würden. Laut VDV-Geschäftsführer Martin Henke ein Zeichen dafür, dass "das Thema Reaktivierung vor Ort angekommen" sei.

Damit eine vorgeschlagene Bahnstrecke auch reaktiviert werden kann, muss zunächst eine Machbarkeitsstudie durchgeführt werden. Heute gibt es bundesweit für 163 mögliche Strecken solche Studien, 103 davon wurde bereits zum Ende geführt. Von diesen 103 Studien sind 79 zu einem positiven Ergebnis gekommen, hier würde sich eine Reaktivierung also rechnen.

An der Vorbereitung mangele es also nicht, nur die Umsetzung sei bisher schwierig, wie VDV und Allianz pro Schiene auf der Pressekonferenz erklärten. Im vergangenen Jahr seien lediglich alte Strecken mit einer Gesamtlänge von acht Kilometern wieder in Betrieb genommen worden, auch in diesem Jahr rechnet man mit einer einstelligen Zahl. Hier muss also noch viel getan werden.

Alte Bahnstrecken: Wo werden die meisten Strecken reaktiviert?

Zwischen den Bundesländern gibt es bei der Reaktivierung alter Strecken teilweise eklatante Unterschiede. Spitzenreiter in Sachen Machbarkeitsstudie mit positiven Ergebnissen sind Baden-Württemberg mit 22 und Nordrhein-Westfalen mit 16 Studien. Schlusslicht sind Sachsen-Anhalt, Thüringen und das Saarland mit nur einer Studie.

Bayern ist als flächenmäßig größtes Bundesland auch vergleichsweise schwach vertreten. Mit nur vier erfolgreichen Machbarkeitsstudien liegt es zwar im Mittelfeld, hätte allerdings deutlich mehr Potenzial, wie die Süddeutsche Zeitung berichtet. In der Bilanz der in den letzten 30 Jahren reaktivierten Bahnstrecken liegt Bayern allerdings auf Platz drei.