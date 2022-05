Amoklauf von Texas: Trauer in den USA - Waffenlobby unantastbar?

Ein neuer Amoklauf erschüttert die USA. Die Mitleidsbekundungen sind groß, doch wird sich nach dem Schulmassaker in Texas etwas ändern? Das Beispiel Ted Cruz lässt daran zweifeln.

Nach dem neuerlichen Amoklauf in den USA herrscht blankes Entsetzen. Todesschütze Salvador Ramos hat das Blutbad an einer Grundschule in Texas laut Polizei in einem einzigen Klassenzimmer angerichtet.

Sämtliche Toten seien mit dem 18-jährigen Amokläufer in einem Raum gewesen, zuvor hatte sich der Täter verbarrikadiert, erklärte ein Polizeisprecher gegenüber CNN. Bei dem schrecklichen Ereignis kamen 19 Kinder und zwei Lehrer ums Leben. Kurz nach dem Schulmassaker an der Robb Elementary School in Uvalde nahe San Antonio wurde der Täter von der Polizei erschossen.

Amoklauf in Texas: Todesschütze verschanzt sich - und tötet 21 Menschen

Vor dem Amoklauf wurde die Polizei bereits darüber alarmiert, dass eine Person mit Gewehr in die Schule eindringe. Bei der Ankunft der Sicherheitskräfte habe der Schütze das Feuer eröffnet und zwei Polizisten verletzt. Darauf habe er sich in einem Klassenraum verschanzt und begonnen, "auf Kinder und Lehrer zu schießen, die sich in der Klasse befanden", führte Polizeisprecher Chris Olivarez aus.

Ob sich nach diesem neuerlichen tragischen Amoklauf an einer US-Schule etwas ändern wird, erscheint fraglich. Zu den Mitleidsbekundungen kommen Schuldvorwürfe, die auf den fahrlässigen Umgang mit Waffen abzielen, aufgrund einer entsprechenden Gesetzgebung in den Vereinigten Staaten.

Ex-Präsident Barack Obama sprach den Angehörigen sein Beileid aus, äußerte Wut auf die Waffenlobby: "Michelle und ich trauern mit den Familien in Uvalde", schrieb Obama auf Twitter. "Sie erleben einen Schmerz, den niemand ertragen sollte." Sie seien wütend, fügte der Demokrat hinzu und kritisierte in diesem Zusammenhang die oppositionellen US-Republikaner. Weitere Prominente äußerten öffentlich ihr Beileid.

In der Kritik steht auch der texanische Senator Ted Cruz: Der Mann gilt als strikter Unterstützer der Waffenlobby und Verfechter des Rechts auf Waffenbesitz. Von ungefähr kommt dies offenkundig nicht: Laut BR.de kassierte der 51-Jährige alleine im Jahr 2016 mehrere Hunderttausend US-Dollar von der Waffenlobby National Rifle Association (NRA).

USA: Amoklauf in Texas - Recht auf Waffenbesitz unantastbar?

Im US-TV bezeichnete Cruz den Amoklauf in seinem US-Bundesstaat als „unbeschreibliches Verbrechen“. Jedoch: Forderungen nach einer Verschärfung der Waffengesetze perlen an ihm ab. Der Republikaner wehrt sich vielmehr mit Vorwürfen, die Demokraten würden die Attacke in der 16.000-Einwohner-Stadt nahe San Antonio für ihre Zwecke "politisieren", um das Recht auf Waffenbesitz einzuschränken.

Wie viele der Waffenlobby zugeneigte Politiker-Kollegen behauptet Cruz, strengere Gesetze würden derartige Taten nicht verhindern. Stattdessen solle dafür gesorgt werden, dass an Schulen und Universitäten die Gesetze strenger eingehalten werden. „Wir wissen aus der Vergangenheit, dass eines der effektivsten Werkzeuge, um die Sicherheit von Kindern zu gewährleisten, bewaffnete Strafverfolgung auf dem Campus ist“, lässt der streitbare Republikaner wissen. Schätzungen zufolge sind im Jahr 2022 in den gesamten USA über 300 Millionen Waffen im Umlauf. Die Herstellung von Waffen gehört in den USA zu den wichtigsten Industriezweigen.

Auch weltweit herrscht blankes Entsetzen, angesichts der Eskalationsspirale in den USA. So zeigt sich auch Papst Franziskus erschüttert über den Amoklauf. „Mein Herz ist gebrochen“, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche auf dem Petersplatz. „Ich bete für die Kinder, für die toten Erwachsenen und für deren Familien.“ Es sei höchste Zeit, den „wahllosen Handel mit Waffen“ zu stoppen, forderte der Pontifex aus Argentinien.