Ampel und Union einigen sich auf Sondervermögen

Die Bundesregierung will 100 Milliarden in die Bundeswehr stecken. Auf Details haben sich die Ampel-Parteien und die CDU/CSU nun nach Monaten geeinigt.

Monatelang haben Vertreter der Ampel-Koalition und der Unionsparteien CDU/ CSU über Details gerungen, wie die Bundeswehr finanziell aufgerüstet werden soll. Nun haben sie sich in der Diskussion über eine Änderung des Grundgesetzes zur Schaffung des 100-Milliarden-Sondervermögens sowie über ein Gesetz zur Finanzierung der Bundeswehr und zur Errichtung des Sondervermögens geeinigt. "Wir stellen gemeinsam sicher, dass die Bundeswehr in den kommenden Jahren mit 100 Milliarden Euro zusätzlicher Investitionen gestärkt wird", teilten die Politiker nach einer mehr als dreistündigen Verhandlungen in einer gemeinsamen Erklärung am Sonntagabend mit. Dabei werde das so genannte Zwei-Prozent-Ziel der Nato "im mehrjährigen Durchschnitt" erreicht. Das heißt: grundsätzlich grünes Licht für Waffenbestellungen bei der Rüstungsindustrie in großem Stil. Das Geld soll aus Krediten stammen, die nicht auf die Schuldenbremse, also die Kreditobergrenze für den Bundeshaushalt angerechnet werden.

Die massive Aufrüstung ist eine Reaktion auf Russlands Einmarsch in die Ukraine am 27. Februar diesen Jahres. Im Bundestag hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) angekündigt, den Haushalt mit einem einmaligen Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro für Investitionen in Rüstungsvorhaben auszustatten. Jahr für Jahr werde mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung investiert. Das schuldenfinanzierte Sondervermögen sollte im Grundgesetz verankert werden. Doch dafür benötigte die Ampel eine Zwei-Drittel-Mehrheit in Bundestag und Bundesrat. Mit den Stimmen der Union ist dies gelungen.

Sondervermögen für die Bundeswehr: Streitpunkt war die Verwendung

Als größter Streitpunkt galt die Verwendung der geplanten 100 Milliarden Euro. Die Union wollte, dass das Sondervermögen ausschließlich für die Bundeswehr verwendet wird. Die zunächst geplante Bezeichnung der Verwendung – "zur Stärkung der Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit" – war der CDU/CSU zu unspezifisch formuliert. Die Grünen wollten, dass das Geld auch in Cyberabwehr sowie Unterstützung für Partnerstaaten fließt. Dafür soll nun aber nicht das Sondervermögen, sondern der Bundeshaushalt herangezogen werden. Die Regierung werde eine Strategie zur Stärkung der Sicherheit im Cyber- und Informationsraum vorlegen, hieß es von Finanzminister Christian Lindner (FDP).

Dieser zeigte sich zufrieden über die Einigung. Zwei Ziele seien erreicht worden, sagte Lindner der dpa: "Erstens stärken wir die Bundeswehr in einem einmaligen finanziellen Kraftakt." Zweitens bleibe die Schuldenbremse im Grundgesetz erhalten. Das sei wichtig zur Bekämpfung der Inflation. Auch die Union im Bundestag begrüßte die Milliarden-Finanzspritze für die Bundeswehr: "Die 100 Milliarden fließen vollständig in die Bundeswehr. Das ist aus unserer Sicht der Kernpunkt", sagte Unions-Haushälter Mathias Middelberg.

