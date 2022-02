Kann Söder die Pflege-Impfpflicht überhaupt verhindern?

Plus CSU-Chef Söder sorgt mal wieder für Aufregung im Bund: Kann Bayern wirklich die umstrittene Impfpflicht in Heimen und Kliniken ignorieren? Staatsrechtler haben Bedenken.

Der politische Gegner staunt, die Juristen wundern sich: Darf der das denn überhaupt? Kann sich Bayerns Ministerpräsident tatsächlich einfach weigern, ein Bundesgesetz wie die einrichtungsbezogene Impfpflicht gegen Corona in die Praxis umzusetzen?