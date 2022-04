Analyse

23.04.2022

Waffenruhe weckt leise Hoffnungen für das Bürgerkriegsland Jemen

Plus Seit 2014 wird in dem Wüstenstaat Jemen gekämpft. Jetzt könnte eine Waffenruhe die Chance für Friedensgespräche eröffnen.

Von Simon Kaminski

Licht am Ende des Tunnels für den Jemen? Diese Überschriften gab es immer mal wieder. Doch der Tunnel ist für das geschundene Land unerträglich lang. 2014 löste eine Offensive der Huthis einen Bürgerkrieg aus, in den ab 2015 ausländische Mächte eingriffen. Auch AQAP, ein Ableger von Al-Kaida, kontrolliert mit seinen Kämpfern Gebiete im Land. Jetzt scheint wieder ein Licht im Dunkeln zu flackern: Seit drei Wochen herrscht eine – wenn auch brüchige – Waffenruhe. So war es auch 2016 – doch die landesweite Feuerpause hielt damals nicht.

