Wer die Krise in Polen verstehen will, muss die Vergangenheit schauen

Vor 40 Jahren rief General Jaruzelski in Polen das Kriegsrecht gegen die Demokratiebewegung der Solidarnosc aus. Es blieb ein Trauma, das bis heute Auswirkungen hat.

Für Piotr Buras beginnt der 13. Dezember 1981 mit einer kleinen Katastrophe. Im Fernsehen fällt das Kinderprogramm aus. „Zuerst dachten meine Schwester und ich, wir hätten etwas kaputtgemacht“, erinnert sich Buras. Heute ist er 47 Jahre alt und ein Politikwissenschaftler, der alle Hintergründe kennt. An jenem Sonntagmorgen jedoch hat der siebenjährige Piotr zunächst nur Angst, ausgeschimpft zu werden. Doch dann erscheint dieser Mann in Uniform auf dem Bildschirm. „Unser Vaterland befindet sich am Rand des Abgrunds“, sagt der General Wojciech Jaruzelski und warnt vor einer sehr viel größeren Katastrophe. „Wenn der jetzige Zustand andauert, wird das zu völliger Zerrüttung, Armut und Hunger führen.“ Er habe keine Wahl: „Der Staatsrat hat daher heute um Mitternacht in Übereinstimmung mit der Verfassung über das ganze Land den Kriegszustand verhängt.“

Als kindlicher Augenzeuge sieht Piotr Buras, wie auf der zentralen Warschauer Marszalkowska-Straße Kämpfe toben. Dort wohnt die Familie damals. Zu den Dingen, die er erst später erfährt, gehört dies: Fast 2000 Panzer rollen durch das Land. Soldaten und Sonderpolizisten verhaften mehr als 10.000 Oppositionelle. Darunter ist auch Lech Walesa, der Anführer der Solidarnosc. Seit dem Aufstand auf der Danziger Leninwerft im August 1980 ist die Gewerkschaft zur Demokratiebewegung angeschwollen. Fast zehn von 36 Millionen Menschen in Polen schließen sich an. Für die kommunistische Führung ist das viel zu viel des Freiheitsdrangs. Zumal die andauernden Streiks und Proteste die wirtschaftliche Lage dramatisch verschärfen. Im Oktober 1981 löst Jaruzelski den glücklosen KP-Chef Stanislaw Kania ab. Ein General an der Spitze von Staat und Partei – das verheißt nichts Gutes.

Auch in Moskau und anderen Hauptstädten des sogenannten Sowjetblocks wächst der Unmut über die polnischen „Brüder“. Am 4. November trifft sich Jaruzelski mit Walesa. Der Solidarnosc-Führer erinnert sich später: „Die Kommunisten wollten mit allen Mitteln an der Macht bleiben, aber sie haben gespürt, dass ihr System am Ende war. In ihrer Angst wählten sie das größte Übel: die Gewalt.“

Dutzende Menschen sterben während des Machtwechsels in den 1980er Jahren

Rund 40 Regimegegner sterben in den folgenden Monaten bei der Niederschlagung von Protesten oder werden „von unbekannten Tätern“ ermordet. Weitere 80 solcher ungeklärten Todesfälle in den Reihen der Opposition kommen bis 1989 hinzu. Nach dem „Karneval der Freiheit“, den die Solidarnosc entfesselt hat, sind die Achtzigerjahre eine Zeit der Unterdrückung und der bleiernen Stagnation. Jaruzelski hebt das Kriegsrecht zwar 1983 wieder auf, aber erst sechs Jahre später stimmt er Gesprächen am Runden Tisch zu. Am Ende siegt die Freiheit. 2004 tritt Polen der EU bei.

General Wojciech Jaruzelski, der 1981 in Polen das Kriegsrecht verhängte, hat dies später stets mit einem drohenden Einmarsch sowjetischer Truppen begründet. Kremlchef Leonid Breschnew habe dem Treiben der Solidarnosc nicht länger zusehen wollen. Noch kurz vor seinem Tod 2014 erklärte der 90-jährige Jaruzelski: „In einer vergleichbaren Situation würde ich immer wieder so handeln."

Belege für eine echte Invasionsdrohung gibt es jedoch nicht. Im Gegenteil: Die Politbüro-Protokolle zeigen, dass Breschnew einen Einmarsch 1981 möglichst vermeiden wollte. Schließlich führte die Sowjetarmee damals seit zwei Jahren einen verlustreichen Krieg in Afghanistan. Und nach der Wahl von Ronald Reagan zum US-Präsidenten 1980 drohte ein neuer Rüstungswettlauf mit dem Westen.

Alles deutet deshalb darauf hin, dass das öffentliche „Spiel mit der Invasion“ Jaruzelski dabei helfen sollte, hart durchzugreifen. Dazu dienten auch die größten jemals veranstalteten Manöver von Truppen des Warschauer Paktes im September 1981

Doch mit dem guten Ende ist längst nicht alles gut. „Wie der Machtwechsel ablief, das hat die Politik im demokratischen Polen tief geprägt“, sagt Piotr Buras, der heute das Warschauer Büro der europapolitischen Denkfabrik ECFR leitet. Entsprechend nah dran ist er an dem Streit zwischen der nationalkonservativen PiS-Regierung und der EU-Kommission über Rechtsstaatlichkeit und demokratische Grundwerte. „Kein anderes EU-Mitglied ist mit seinen Angriffen auf die Unabhängigkeit der Justiz so weit gegangen wie Polen“, bilanziert Buras die sechsjährige Regierungszeit der PiS.

Es ist ihm anzumerken, wie sehr er mit dieser Ironie der Geschichte hadert: dass 40 Jahre nach Verhängung des Kriegszustands ausgerechnet in Polen der Rechtsstaat wieder unter Beschuss steht. Und dass sich nicht nur General Jaruzelski 1981 auf die geltende Verfassung berufen hat, sondern dass auch die PiS mit der nationalen Rechtsordnung argumentiert, um demokratische Standards auszuhebeln.

Politikwissenschaftler: "Die PiS hadert mit der liberalen Entwicklung"

Zufall ist das allerdings nicht. Denn die Gründung der PiS im Jahr 2001 ist eine späte Reaktion auf die Spaltung der Solidarnosc zur Zeit des Kriegsrechts. Damals schlägt die Mehrheit unter Walesa, der 1983 den Friedensnobelpreis erhält, den Weg des Kompromisses ein. Aber es gibt eine starke Minderheit, die lieber Tabula rasa machen und mit den Kommunisten abrechnen will, als am Runden Tisch zu verhandeln.

Einer der Anführer dieser Fraktion ist Kornel Morawiecki, der 1982 in Breslau die Untergrundorganisation „Kämpfende Solidarnosc“ formt. Der Vater des heutigen PiS-Premiers Mateusz Morawiecki stirbt 2019. Zuvor jedoch, im Herbst 2015, ist es dieser Kornel Morawiecki, der im Parlament die Bedeutung des Rechtsstaats grundsätzlich infrage stellt: „Das Recht ist eine wichtige Sache, aber kein Heiligtum. Über dem Recht steht das Wohl des Volkes. Ein Recht, das dem Volk nicht dient, ist Unrecht.“

Aus seinen Erfahrungen im Kampf gegen den Kommunismus leitet Morawiecki ein Recht ab, das nicht auf der Unabhängigkeit der Justiz beruht, sondern auf einem nicht näher bestimmten „Wohl des Volkes“. Wer dieses Wohl definiert, lässt er offen.

Politikwissenschaftler Piotr Buras hält solche Folgerungen aus der Geschichte für völlig inakzeptabel. Im Übrigen sei es absurd, dass die PiS ihre Forderungen nach einem Staatsumbau mit dem Fortbestehen kommunistischer Netzwerke begründe: „Das Durchschnittsalter von Richterinnen und Richtern in Polen beträgt 42 Jahre.“ Demnach hätten in den Neunzigerjahren Kinder und Jugendliche diese Seilschaften mit knüpfen müssen. „Die PiS hadert auch nicht mehr wirklich mit dem Kommunismus, sondern mit der folgenden liberalen Entwicklung in der polnischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.“

Die EU, fordert Buras, dürfe das nicht hinnehmen. „Die Union kann nicht gedeihen, wenn Mitgliedstaaten die Unabhängigkeit der Justiz abschaffen.“