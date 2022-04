Gericht entscheidet: AfD muss Kalbitz nicht wieder aufnehmen

Ein Gericht entscheidet gegen Andreas Kalbitz: Der Ausschluss aus der AfD war rechtens. Die Partei muss den Brandenburger Landtagsabgeordneten daher nicht wieder aufnehmen.

Der Entzug der Parteimitgliedschaft war rechtens: Das Berliner Landgericht hat die Klage des Brandenburger Landtagsabgeordneten Andreas Kalbitz zurückgewiesen. Der 49-Jährige wurde vor knapp zwei Jahren aus der AfD ausgeschlossen. Dagegen hatte er Klage gegen die Bundespartei eingelegt.

AfD muss Kalbitz nicht wieder aufnehmen

Die AfD muss Kalbitz daher nicht wieder aufnehmen. Das Urteil wurde mit der Tatsache begründet, dass Kalbitz in seinem Antrag auf Aufnahme in die AfD eine Mitgliedschaft bei den Republikanern in Bayern verschwiegen hatte. Das erklärte der vorsitzende Richter Hans-Joachim Luhm Schier. Der Tatbestand der arglistigen Täuschung sei damit gegeben, weswegen die Parteimitgliedschaft entzogen werden konnte.

Zunächst hatte der Bundesvorstand und dann auch das Bundesschiedsgericht der AfD die Parteimitgliedschaft von Kalbitz für nicht erklärt. Der gebürtige Münchner war 2013 in die AfD eingetreten. Er hatte dabei seine Mitgliedschaft bei den Republikanern zwischen Ende 1993 und Anfang 1994 nicht angegeben. Auch eine frühere Mitgliedschaft in der inzwischen verbotenen rechtsextremen "Heimattreuen Deutschen Jugend" hatte Kalbitz verschwiegen.

