Landesvorsitzende der Partei «Die Heimat» angegriffen

Die Landesvorsitzende der Partei «Die Heimat» soll in Murrhardt (Rems-Murr-Kreis) von mehreren Menschen umringt und angegriffen worden sein. Die 34-Jährige erlitt am Sonntag Prellungen an Kopf und Händen, teilte die Polizei mit. Demnach soll es sich um zehn bis 15 Menschen gehandelt haben, die die Politikerin angegriffen haben. Wegen der hohen Anzahl vermutet die Polizei eine geplante Aktion. Die Angreifer konnten flüchten. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nach Zeugen.

