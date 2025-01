Prozessauftakt zu Messerattacke auf AfD-Politiker

Wegen einer Attacke auf einen AfD-Kommunalpolitiker steht ein 25 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Mannheim. Dem 25-Jährigen wird vorgeworfen, den Politiker Anfang Juni vergangenen Jahres in Mannheim-Rheinau mit einem Cuttermesser angegriffen und an Ohr und Bauch verletzt zu haben. Der Beschuldigte ist derzeit in der Psychiatrie untergebracht. Zum Verhandlungsauftakt war er nach Worten einer Gerichtssprecherin anwesend.

Den Vorwürfen zufolge hatte er am Tattag erst mehrere Wahlplakate entfernt. Danach war er von seinem späteren Opfer aufgefordert worden, die Plakate auf den Boden zu legen. Daraufhin stach der 25-Jährige laut Anklage zu. Nach kurzer Flucht war er von der Polizei festgenommen worden. Er soll wegen paranoider Schizophrenie schuldunfähig sein.

Bei dem Prozess handelt es sich um ein sogenanntes Unterbringungsverfahren. Der Mann soll dauerhaft in der Psychiatrie untergebracht werden. Es sind insgesamt vier Verhandlungstage angesetzt. Eine Entscheidung könnt am 4. Februar ergehen. (1 Ks 806 Js 16800/24)

Ein 25-Jähriger steht wegen eines Messerangriffes auf einen AfD-Politiker vor Gericht (Archivbild) Foto: Uli Deck/dpa