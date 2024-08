Der unglaubliche Fall des Issa Al H.

Ein Fußgängertunnel ist gesperrt, eine mannshohe Hecke ist gerodet. Hier, in Solingen, soll das Bekennervideo entstanden sein, das die Terrorgruppe Islamischer Staat nach der Messerattacke verbreitet hat. Wenige hundert Meter liegt die Stelle entfernt vom Tatort, drei Menschen wurden am Freitagabend auf dem Fronhof in der Innenstadt bei einem Stadtfest tödlich verletzt. Issa Al H., der mutmaßliche Täter, sitzt in Untersuchungshaft, die Ermittler versuchen, weitere Details der Tat zusammenzutragen. Noch Tage, wenn nicht gar Wochen werde das in Anspruch nehmen, sagte ein Polizeisprecher in Düsseldorf. „Die Sache ist noch nicht erledigt.“ Immer neue Bruchstücke über die Hintergründe werden bekannt.

Issa Al H. heißt der Mann, der Deutschland geschockt hat. Er stammt aus Syrien und reiste wohl über die Türkei und Bulgarien ein. Die österreichisch-bayerische Grenze war Ende 2022 sein Eintrittstor, wie die Wochenzeitung Zeit berichtet. Al H. reist weiter, in Nordrhein-Westfalen beantragt er Ende Januar 2023 Asyl. Doch weil er schon in einem EU-Land, in Bulgarien, registriert ist, lehnen die Behörden sein Gesuch ab. So wollen es die Dublin-Regeln, auf die sich die Europäer vor vielen Jahren geeinigt hatten. Die Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) in Bielefeld soll sich um seine Überstellung nach Bulgarien kümmern. Die Aufgabe ist eigentlich wenig herausfordernd: Eine Abschiebung nach Syrien wäre nicht möglich, die Bundesregierung kooperiert nicht mit dem Regime von Baschar al-Assad. Dass Issa Al H. in Bulgarien registriert ist, macht die Sache also deutlich einfacher. Zumindest theoretisch. Im Alltag jedoch gibt es auch hier immer wieder Fallstricke. Als er am 5. Juni 2023 zum Flughafen gebracht werden soll, treffen ihn die Zuständigen in seiner Unterkunft nicht an, einer Flüchtlingsunterkunft in Paderborn. Nachfragen beim Wachdienst hat es offenbar nicht gegeben. „Wenig später ist Issa Al H. wieder in seinem Zimmer“, schreibt die Zeit. „Doch die Leitung der Paderborner Einrichtung informiert die ZAB nicht darüber.“ Der Flug am 5. Juni, um 7.20 Uhr geht ohne ihn.

Behörden lassen Fristen verstreichen

Zur Wahrheit gehört aber auch: Die Behördenvertreter waren 2023 nach damaliger Gesetzeslage nicht befugt, andere Räume der Flüchtlingsunterkunft zu durchsuchen. Erst seit Anfang dieses Jahres ist ein Gesetz in Kraft, das den Vollzug von Abschiebungen effektiver machen soll. So dürfen Behördenvertreter in Gemeinschaftsunterkünften nun auch andere Räume als das Zimmer des Abzuschiebenden betreten.

Sechs Monate haben die Behörden nach diesem Termin noch Zeit für die Rückführung. Nur, wenn sich ein Asylbewerber absetzt, wird die Frist auf 18 Monate verlängert. Doch offenbar schaffen es die Behörden nicht, einen neuen Flug zu organisieren. Es ist kein Einzelfall. Das zeigt ein Blick in die Statistik: Im ersten Halbjahr 2024 gab es deutschlandweit 164 Rückführungen gemäß den Dublin-Regeln nach Bulgarien. Allein NRW stellte von Januar bis Juli aber 1126 Übernahmeersuchen an das Land, von denen Sofia nur etwa 426 akzeptierte. Überstellt wurden davon schließlich 25 Personen - knapp sechs Prozent. Fallstricke gibt es viele: Im Fall Bulgarien dürfen Abschiebeflüge nach Angaben des NRW-Flüchtlingsministeriums nur von Montag bis Donnerstag zwischen 9 und 14 Uhr ausschließlich in der Hauptstadt Sofia landen. Eine Überstellung auf dem Landweg ist ebenso wie ein Charterflug nicht erlaubt. Eine Airline darf maximal zwei abzuschiebende Personen pro Flug befördern. Damit sind dem Ministerium zufolge für alle 16 Bundesländer theoretisch nur etwa zehn Abschiebungen pro Woche nach Bulgarien möglich.

Der Fall Issa Al H. verläuft schließlich im Sande, ab August 2023 ist Deutschland für ihn zuständig. Issa Al H. erhält subsidiären Schutz, so wie viele tausend andere Syrer in Deutschland auch. Den Status bekommen vor allem Menschen, die nicht persönlich bedroht werden, aber etwa durch einen Bürgerkrieg einer generellen Gefahr ausgesetzt sind. Der junge Mann lebt seitdem in der Solinger Flüchtlingsunterkunft, ein vierstöckiges Gebäude, in dem früher das Finanzamt untergebracht war. Dort finden die Ermittler später auch einen Messerblock, aus dem die mutmaßliche Tatwaffe stammt.

Issa Al H. schloss sich dem IS an

Als Islamist war der 26-Jährige den Behörden vorher nicht aufgefallen, umso größer die Überraschung, als er nach seinem Messerangriff behauptet, die Tat im Namen des IS verübt zu haben. Im Haftbefehl des Generalbundesanwalts steht: „Issa Al H. teilt die Ideologie der ausländischen terroristischen Vereinigung „Islamischer Staat“ (IS) und schloss sich der Vereinigung zu einem derzeit nicht genau bestimmbaren Zeitpunkt vor dem 23. August 2024 an. Auf Grund seiner radikal-islamistischen Überzeugungen fasste er den Entschluss, am 23. August 2024 auf dem Solinger Stadtfest eine möglichst große Anzahl aus seiner Sicht ungläubiger Menschen zu töten. Dort stach er mit einem Messer hinterrücks wiederholt und gezielt auf den Hals- und Oberkörperbereich von Besuchern des Festivals ein. Drei Personen verstarben, acht weitere Personen wurden zum Teil schwer verletzt.“

Al H. stammt aus Deir al-Sor im Osten Syriens. Hier, wo der Euphrat fließt, wird gekämpft. Syrische Regierungstruppen und pro-iranische Gruppen stehen dort kurdischen Milizionären und US-Soldaten gegenüber. Die syrischen Einheiten schossen vor wenigen Tagen vom Westufer des Flusses auf die Kurdenkämpfer am anderen Ufer, die das Feuer erwiderten, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte. Ein Brennpunkt der Gefechte ist die Stadt Deir al-Sor. Der Euphrat markiert in Syrien die Grenze zwischen dem Machtbereich von Präsident Baschar al-Assad und seinen Partnern Russland und Iran im Westen des Landes sowie dem Einflussbereich der USA und der mit ihnen verbündeten Kurdenmiliz SDF im Osten. Auch der Islamische Staat hat sich in der Gegend festgesetzt und profitiert von Spannungen zwischen der arabischen Bevölkerung und den Kurden in der Region.

Die Gründe, warum der mutmaßliche Attentäter von Solingen seine Heimat verlassen hat, bleiben allerdings im Ungefähren. Zum einen soll er den Behörden gesagt haben, er wolle sich dem Wehrdienst in Syrien entziehen. Aber auch sein Leben in armen Verhältnissen brachte der Mann wohl vor. (mit dpa)