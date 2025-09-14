Drohnenattacken und Friedensdemos: Alte Ängste kehren in Deutschland zurück

Die Friedenstaube fliegt wieder. Bis zu 20.000 Menschen nahmen am Wochenende an einer Kundgebung vor dem Brandenburger Tor teil, es gab einige Plakate mit der weißen Taube auf blauem Grund zu sehen. Ein Bündnis um die BSW-Politikerin Sahra Wagenknecht und den Schauspieler Dieter Hallervorden hatte in der Hauptstadt zum Protest eingeladen, es ging um das Vorgehen der israelischen Regierung im Gaza-Streifen. Die große Klammer indes war die Angst vor Krieg.

„Frieden statt Granaten“, forderte Hallervorden. Dieser Appell richtete sich nicht nur nach Nahost, er galt den bewaffneten Konflikten weltweit – und den Bedrohungsszenarien in unmittelbarer Nähe: Eine Mehrheit der Deutschen fürchtet einen russischen Angriff auf Nato-Staaten wie Polen oder Litauen. Eine andere Erhebung zeigt massive Sorgen vor einem Dritten Weltkrieg.

Schützenhilfe für Polen

Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag von Bild am Sonntag befürchten 62 Prozent der 1.002 Befragten einen russischen Angriff. 28 Prozent tun das nicht, zehn Prozent wissen es nicht. Hintergrund sind Luftraumverletzungen. Mehrere russische Drohnen überflogen die Grenze zu Polen und wurden abgeschossen. Das Kanzleramt reagierte mit Härte.

„Die Bundesregierung wird als Reaktion auf die jüngsten Verletzungen des polnischen Luftraums durch Russland ihr Engagement an der Nato-Ostgrenze verstärken“, erklärte Regierungssprecher Stefan Kornelius. Neben den bereits bestehenden Verpflichtungen im Baltikum und in Polen werde die Bundesregierung das sogenannte Air Policing über Polen verlängern und ausweiten. Hintergrund ist, dass Eurofighter der Luftwaffe von Laage bei Rostock aus in Schnelleingriffsbereitschaft für Polen stehen. Diese Alarmrotte soll für den sogenannten „Quick Reaction Alert“ nun länger vorgehalten werden. Sie sind ständig einsatzbereit und können in Minutenschnelle ein- und angreifen.

Zeitenwende keine Scholz-Idee

Die Luftwaffe ist auch an der Nato-Mission „Baltic Air Policing“ beteiligt, die den Schutz des baltischen Luftraums sicherstellen soll. Dieser Einsatz läuft bereits seit mehr als 20 Jahren, die Bedrohung aus Russland ist keine neue Entwicklung. So wurde auch der Begriff „Zeitenwende“ mit Blick auf veränderte Herausforderungen an die deutsche Politik bereits 2017 von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verwendet. Olaf Scholz (SPD) fügte ihn im Februar 2022 unter dem Eindruck des russischen Einmarsches in die Ukraine als Kanzler fest in den Sprachgebrauch ein. Es folgten Milliarden Euro für Rüstungsausgaben und die Wehrpflicht-Debatte nahm an Fahrt auf. Eine Studie des gemeinnützigen Centers für Monitoring, Analyse und Strategie (Cemas) legt nahe, dass sich Teile der Bevölkerung dabei von der Politik überrollt fühlen..

Demnach wünschen sich 53 Prozent der Deutschen mehr Aufklärung durch die Regierung über Kriegsgefahren. „Die Angst vor Krieg ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen – mit weitreichenden psychosozialen und politischen Konsequenzen“, schreiben die Studienautorinnen Pia Lamberty, Lea Frühwirth und Julia Smirnova. Kriege seien längst nicht mehr auf militärische Kampfzonen begrenzt. „In einer global vernetzten Welt wirken sie weit in nicht direkt betroffene Gesellschaften hinein, schüren Ängste, beeinflussen politische Einstellungen und verstärken gesellschaftliche Spannungen“.

Angst vor Drittem Weltkrieg

Der Cemas-Studie zufolge haben 41 Prozent der Befragten Angst vor einem Dritten Weltkrieg. Gut jeder und jede Dritte hält neue Kriege in Europa für wahrscheinlich, mehr als die Hälfte erwartet eine Verschlechterung der sicherheitspolitischen Lage in den nächsten fünf Jahren. Grundlage sind Daten, die Cemas im Rahmen sogenannter serieller Querschnitts-Online-Erhebungen seit der russischen Invasion in die Ukraine im Februar 2022 abfragen lässt.

Die Kundgebung in Berlin am Wochenende war nur eine von vielen, die regelmäßig im ganzen Land stattfinden. Die Ängste, die auch dort artikuliert werden, lassen die Anfälligkeit für einfache Erklärungs- und Feindbilder wachsen, heißt es in der Cemas-Studie. Die Konflikte setzen sich im Innern fort, und der Blick auf die Umfragewerte - mit Zuwächsen für die Parteien an den Rändern des politischen Spektrums und Verlusten für den Rest – legt nahe, dass die Regierungsparteien in ihrer Fokussierung auf die Außenpolitik diesen Teil vernachlässigt haben. Bei Cemas heißt es dazu warnend: „In diesem Vakuum gewinnen radikale Akteure an Einfluss, indem sie klare Schuldige benennen und Handlungsfähigkeit versprechen – auch wenn dies mit Ausgrenzung, Hass oder Gewalt einhergeht.“