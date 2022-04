Politik

Anne Spiegel lehnt Rücktritt ab

Bundesfamilienministerin Anne Spiegel nimmt bei einem Pressetermin in Berlin zur Kritik an ihrer Person Stellung

Anne Spiegel nimmt in einer emotionalen Rede zur Kritik an ihrer Person Stellung. Ein Rücktritt kommt für Spiegel trotz des Urlaubs nach der Flut nicht in Frage.

Von Lukas von Hoyer

Es war ein denkwürdiger Auftritt, den es so von einer Ministerin in Deutschland noch nicht gegeben hat. Anne Spiegel hatte Tränen in den Augen und bat um Entschuldigung. Der Druck, der seit Tagen von allen Seiten stärker wird, und die zunehmenden Sorgen um ihre berufliche Zukunft waren ihr ins Gesicht geschrieben. Anne Spiegel machte nach Flutkatastrophe vier Wochen Urlaub: Hintergrund ihres emotionalen Auftritts ist eine vierwöchige Reise nach Südfrankreich mit ihrer Familie, welche die Bundesfamilienministerin kurz nach Flutkatastrophe von Ahrweiler unternahm. Damals, im Sommer 2021, war Spiegel rheinland-pfälzische Umweltministerin, weswegen sie sich nun harscher Kritik ausgesetzt sieht. Spiegel räumt "Fehler" mit Urlaub ein "Das war ein Fehler, dass wir so lange in Urlaub gefahren sind und ich bitte für diesen Fehler um Entschuldigung", erklärte Spiegel nun bei einer eigens einberaumten Pressekonferenz. Sie nannte als Begründung für den Fehler ihre hohe Belastung als Spitzenkandidatin für die Landtagswahl und Landesministerin. Auch die familiäre Situation soll eine gewichtige Rolle gespielt haben. Spiegel offenbarte, dass ihr Mann im Jahr 2019 einen Schlaganfall erlitten habe. Seitdem vertrage er kaum mehr Stress. Die Familie habe den Urlaub gebraucht, "weil mein Mann nicht mehr konnte", erklärte Spiegel. Die 41-Jährige ist Mutter von vier Kindern, welche nach ihren Angaben sehr unter der Corona-Pandemie litten. Video: dpa Exklusiv Neben der Kritik um ihren Urlaub wurde Spiegel auch noch eine Aussage zum Verhängnis, welche sie von Regierungssprechern verkünden ließ. Demnach habe sie während ihrer Abwesenheit an allen Kabinettssitzungen digital teilgenommen. Diese Darstellung widersprach sie nun: "Ich habe das heute in den Protokollen der Kabinettssitzungen prüfen lassen. Ich habe nicht aus meinem Urlaub heraus an den Kabinettssitzungen teilgenommen, aber ich möchte betonen, dass ich die ganze Zeit erreichbar war." Lesen Sie dazu auch Kritik an Krisenmanagement Angeschlagene Familienministerin Spiegel setzt auf die Macht der Bilder

Leipheim Flutopfer aus dem Ahrtal schicken wütenden Brief an Leipheims Bürgermeister Spiegel lehnt Rücktritt ab "Der Bundeskanzler muss sie entlassen", hatte CDU-Chef Friedrich Merz gegenüber der Bild gefordert. Doch einen Rücktritt lehnt Spiegel derzeit ab. Nach Bild-Informationen soll es am Sonntag einen Krisengipfel bei ihrer Partei, den Grünen, gegeben haben. Mit von der Partie sollen dabei die beiden Parteivorsitzenden Omid Nouripour und Ricarda Lang, sowie die beiden Minister Annalena Baerbock und Robert Habeck gewesen sein. Auch die Fraktionschefs Britta Haßelmann und Katharina Dröge waren dabei. Sie sollen zu einem Ergebnis von 6:0 für einen Rücktritt gekommen sein. Spiegel wolle von der Partei aber noch eine Chance bekommen. Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

