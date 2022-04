Anne Spiegel: Nachfolger oder Nachfolgerin soll schnell benannt werden

Nach dem Rücktritt von Anne Spiegel müssen sich Kanzler Olaf Scholz und die Partei der Grünen um die Nachfolge kümmern. Ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin soll "zeitnah" präsentiert werden.

Grünen-Politikerin Anne Spiegel hatte noch um ihr Amt als Familienministerin gekämpft, doch am Montagnachmittag hatte sei den Kampf dann doch aufgegeben. Nur vier Monate nach dem Amtsantritt muss die Ampel-Koalition nun reagieren und möglichst schnell eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger präsentieren. Kein leichtes Unterfangen. Grünen-Chefin Ricarda Lang sprach trotzdem davon, "zeitnah" eine Lösung finden zu wollen.

Nachfolgerin oder Nachfolger für Spiegel?

Auf Spiegels Rücktritt folgt die Kabinetts-Fechterei: Kanzler Olaf Scholz ist nun zum Handeln gezwungen. Er könnte mit Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge eine mögliche Nachfolgerin Spiegels im Blick haben. Jegliche Namen sind derzeit aber noch Spekulation.

Tatsächlich wird es sich aber mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine Nachfolgerin von Spiegel handeln, keinen Nachfolger. Das liegt ganz einfach daran, dass die Ampel viel Wert auf die Quote von Männern und Frauen im Kabinett legt. Falls nun ein Mann nachfolgen sollte, wäre diese durcheinandergewirbelt. Der EU-Ausschussvorsitzende Anton Hofreiter (Grüne) kommt daher wohl nicht in Frage.

Spiegel-Rücktritt: Druck auf Spiegel wurde nach Urlaubs-Affäre zu groß

Anne Spiegel machte nach der Flutkatastrophe vier Wochen Urlaub: Der Druck auf Spiegel wurde in den letzten Tagen immer höher, nachdem die Bild aufgedeckt hatte, dass sie kurz nach der Flutkatastrophe von Arweiler mit ihrer Familie für Wochen in den Urlaub fuhr. Damals hatte sie das Amt als rheinland-pfälzische Umweltministerin inne.

Am Sonntag hatte sich Spiegel dann in einer emotionalen Pressekonferenz zu den Vorwürfen geäußert. Sie hatte zeitweise Tränen in den Augen und räumte ein, dass die Urlaubsreise ein Fehler gewesen sei. Zunächst wollte sie ihr Amt weiter ausführen, doch der politische Druck wurde dann doch zu hoch. Am Montagnachmittag folgte der Rücktritt.

