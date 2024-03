IS reklamiert Angriff auf Konzerthalle mehr als 60 Toten für sich

In der Region Moskau hat es einen Angriff auf eine Konzerthalle gegeben. Dabei sind offenbar mehr als 60 Menschen gestorben und fast 150 verletzt worden.

Es sind Szenen wie aus dem Krieg, die sich an diesem Abend in der Nähe von Moskau abspielen. In einer Stadthalle eröffnen mehrere bewaffnete Angreifer in Tarnkleidung mit automatischen Waffen das Feuer und schießen wild um sich. Über dem Gebäude sind lodernde Flammen und eine riesige Rauchwolke zu sehen, nachdem weite Teile des Daches Feuer gefangen haben. Wie viele Tote und Verletzte es gibt, bleibt zunächst aber unklar.

Später am Abend wird der russische Inlandsgeheimdienst dann von 40 Toten und mehr als 100 Verletzten sprechen. Und die Terrormiliz Islamischer Staat reklamiert den Anschlag auf das Veranstaltungszentrum für sich. Das meldete das IS-Sprachrohr Amak am Freitag im Internet unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen. Experten gingen davon aus, dass dieses Bekennerschreiben echt ist. Am frühen Samstagmorgen teilte das Staatliche Ermittlungskomitee Russlands schließlich mit, dass bei dem mutmaßlichen Terroranschlag mehr als 60 Menschen gestorben seien. Zugleich gingen die Behörden von fast 150 Verletzten aus.

Tote und Verletzte bei Angriff in Russland

Bei den Opfern soll es sich sowohl um Mitarbeiter als auch um Besucher der Crocus City Hall in Krasnogorsk im Nordwesten der Hauptstadt handeln, schreibt die staatliche Nachrichtenagentur Tass. Nach Behördenangaben wurden nach Schüssen und einem Brand noch mehrere Explosionen gemeldet. Das russische Zivilschutzministerium nannte eine Fläche von 13 000 Quadratmetern, die in Flammen standen. Löschhubschrauber waren im Einsatz. Das Dach soll eingestürzt sein. Auch wenn es hieß, das Feuer sei unter Kontrolle, schlugen am frühen Samstagmorgen doch wieder offene Flammen aus dem Gebäude, wie die Agentur Tass meldete. Dutzende Rettungswagen waren im Einsatz und viele Busse, um Menschen in Sicherheit zu bringen.

Als die Schüsse fielen, rannten die Besucher in dem riesigen Veranstaltungszentrum um ihr Leben, wie Videos zeigten. Zu sehen waren auch einzelne auf dem Boden liegende Tote oder Verletzte. Nach Augenzeugenberichten in sozialen Medien brauchten viele Besucher von Crocus City Hall lange, um aus dem Gebäude herauszukommen. Die Ermittler fanden später Waffen und viel Munition. Tütenweise sammelten die Behördenmitarbeiter leere Patronenhülsen ein.

In sozialen Netzwerken kursieren Aufnahmen von dem Gebäude, das in Flammen steht und dessen Dach möglicherweise einzustürzen droht. Rund 100 Menschen könnten Berichten zufolge in dem brennenden Haus am Abend noch eingeschlossen gewesen sein. Die staatliche Nachrichtenagentur dagegen berichtet, die Besucher der Konzerthalle würden in Sicherheit gebracht. Unabhängig verifizieren lassen sich alle diese Angeben allerdings nicht. Starke Einheiten der Nationalgarde suchten nach nach den flüchtigen Tätern.

Die Hintergründe des Vorfalls bleiben auch deshalb zunächst offen. Immer wieder aber ist schon kurz nach den ersten Schüssen von einem möglichen Terroranschlag die Rede. Am späten Abend schließlich bestätigen auch die russischen Behörden, dass sie Ermittlungen wegen eines mutmaßlichen Terroraktes aufgenommen hätten. Ob er in irgendeiner Form mit dem russischen Angriff auf die Ukraine zu tun hat – darüber kann am Freitagabend bestenfalls spekuliert werden.

Sicherheitshalber sagt Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin nach dem Angriff auf die Crocus City Hall jedoch alle Sport-, Kultur- und sonstigen Veranstaltungen für das Wochenende ab. Er bitte, fügt er fast schon entschuldigend noch an, um Verständnis für diese Maßnahme. Ein Großaufgebot an Rettungskräften ist da längst auf dem Weg ins knapp 25 Kilometer entfernte Krasnogorsk. Zahlreiche Busse werden geordert, um Menschen in Sicherheit zu bringen. Auch Spezialeinheiten der russischen Nationalgarde sollen sich am Abend vor der Halle in Position gebracht haben. Und die US-Regierung ruft alle Amerikaner, die sich noch in Moskau aufhalten, auf, ihren jeweiligen Standort vorerst nicht zu verlassen. Die Bilder aus Krasnogorsk seien furchtbar und nur schwer anzusehen, sagt ein Sprecher des Weißen Hauses.

Wie die Männer in Tarnuniform und schwer bewaffnet in die Konzerthalle gelangen konnten, war ebenfalls unklar. Die russische Hauptstadt Moskau gilt mit einem Großaufgebot an Sicherheitskräften, mit Überwachungskameras und Metalldetektoren an vielen Stellen als sichere Stadt. Die Geheimdienste der USA und anderer westlicher Länder hatten aber Anfang März vor einem drohenden Anschlag gewarnt. Präsident Wladimir Putin tat dies nach seiner Wiederwahl am vergangenen Sonntag als westliche Provokation ab.

Russland war zuletzt vor Terroranschlägen gewarnt worden

Bereits am 7. März hatte die US-Botschaft in Moskau auf ihrer Internetseite davor gewarnt, sie habe Informationen, nach denen Extremisten kurz davor stünden, große Menschenansammlungen in Moskau ins Visier zu nehmen – was der Kreml jedoch als westliche Provokation abgetan hatte. Explizit war dabei auf amerikanischer Seite von Konzerten die Rede und dass US-Bürger solche Großveranstaltungen möglichst meiden sollten. In den Zuschauersälen der populären Crocus City Hall ist Platz für mehrere Tausend Besucher.

Es gebe keine Hinweise darauf, dass die Ukraine oder Ukrainer mit den Schüssen zu tun hatten, sagt der Kommunikationsdirektor des US-Sicherheitsrats, John Kirby, am Abend. Man könne noch nicht viel zu den Details mitteilen, rate aber zu diesem frühen Zeitpunkt eindringlich von der Annahme ab, dass es eine Verbindung zur Ukraine gebe.

Angriff in Russland: Ukraine dementiert Beteiligung

Vertreter Kiews haben den Verdacht einer ukrainischen Verwicklung bereits zurückgewiesen. "Die Ukraine steht in absolut keiner Beziehung zu den Vorgängen", betonte Mychajlo Podoljak, Berater von Präsidentenbürochef Andrij Jermak, in einer Videobotschaft bei Telegram am Freitag. Sein Land stehe mit Russland und der russischen Armee in einem Krieg und werde diese mit "entschiedenen Offensivhandlungen" zerschlagen. Gleichzeitig hob er hervor: "Die Ukraine hat im Unterschied zur Russischen Föderation niemals terroristische Methoden der Kriegsführung, Terrorismus als solchen angewandt."

Für eine Beteiligung russischer Sicherheitskräfte an solchen Aktionen gebe es hingegen Präzedenzfälle in der jüngeren Vergangenheit, sagte er. Es seien schon ähnliche Terrorakte gegen eigene Bürger als Rechtfertigung für das Vorgehen gegen andere ethnische Gruppen im Land genutzt worden. Podoljak spielte damit auf Sprengstoffanschläge gegen Moskauer Hochhäuser im Sommer 1999 an, die der damalige Regierungschef Wladimir Putin als Begründung für den Zweiten Tschetschenienkrieg verwendete. Bis heute gibt es Spekulationen über eine Beteiligung des Inlandsgeheimdienstes FSB an den Explosionen. Der ukrainische Militärgeheimdienst lastete den Anschlag ebenso russischen Geheimdiensten an.

Vom russischen Präsidenten Wladimir Putin hieß es lediglich, er habe sich „seit der ersten Minute“ über die Geschehnisse informieren lassen und erhalte über die entsprechenden Dienste ständig alle wichtigen Informationen. Später ließ Putin den Verletzten gute Besserung wünschen und dankte den Ärzten und Ärztinnen für ihren Einsatz.

Der Anschlag weckt Erinnerungen an das Jahr 2002, als tschetschenische Bewaffnete 850 Menschen in einem Musical-Theater in ihre Gewalt gebracht hatten. Am vierten Tag des Dramas betäubte der Inlandsgeheimdienst die Geiselnehmer und die Geiseln mit einem Gas. Die Terroristen wurden erschossen. 135 Geiseln kamen ums Leben, die meisten von ihnen durch unzureichende medizinische Versorgung. (rwa/dpa)