Wegen Flugblatt: Aiwanger zu Sonder-Koalitionsausschuss einbestellt

Markus Söder hat nach den Erklärungen von Hubert Aiwanger zu einem antisemitischen Flugblatt aus Schulzeiten eine Sondersitzung des Koalitionsausschusses einberufen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) hat seinen Stellvertreter Hubert Aiwanger nach seinen Erklärungen zu einem antisemitischen Flugblatt aus Schulzeiten zu einem Sonder-Koalitionsausschuss einbestellt. Söder habe für Dienstagvormittag eine Sondersitzung des Koalitionsausschusses einberufen, wie Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) am Montag der Deutschen Presse-Agentur in München mitteilte.

"Wir haben die Erklärung zur Kenntnis genommen. Aber es bleiben viele Fragen offen. Diese kann nur Hubert Aiwanger persönlich beantworten", sagte Herrmann. "Wir erwarten, dass dies zeitnah geschieht. Die Vorwürfe sind zu ernst, als dass sich ein stellvertretender Ministerpräsident nur schriftlich äußert und entscheidende Fragen unbeantwortet lässt." Aiwanger müsse sich über die schriftliche Stellungnahme hinaus "persönlich und umfassend erklären". "Es geht um das Ansehen Bayerns."

Hat Aiwanger antisemitisches Flugblatt verfasst?

Die Süddeutsche Zeitung hatte am Freitagabend einen Artikel veröffentlicht, in dem Aiwanger verdächtigt wird, "als Schüler ein antisemitisches Flugblatt verfasst und im Burkhart-Gymnasium in Mallersdorf-Pfaffenberg ausgelegt zu haben". Als Beleg führt sie an, sie habe mit "mehreren Personen" gesprochen, die gesagt hätten, er sei damals "als Urheber dieses Pamphlets zur Verantwortung gezogen worden".

Das Flugblatt mit dem Titel "Bundeswettbewerb" handelt von einem "Freiflug durch den Schornstein in Auschwitz", den "Vaterlandsverräter" als "1. Preis" gewinnen könnten. Der 6. Preis: "Eine Fahrkarte in die ewigen Jagdgründe. (Erfüllungsort ebenfalls das Vergnügungsviertel Auschwitz und Nebenlager)." Der Name des Verfassers befindet sich nicht auf dem Flugblatt.

Aiwanger hatte am Samstagabend schriftlich zurückgewiesen, das Flugblatt verfasst zu haben. "Ich habe das fragliche Papier nicht verfasst und erachte den Inhalt als ekelhaft und menschenverachtend", hieß es in seiner Erklärung. Er räumte aber gleichzeitig ein, dass "ein oder wenige Exemplare" in seiner Schultasche gefunden worden waren. Kurz darauf gestand Aiwangers ein Jahr älterer Bruder ein, das Pamphlet geschrieben zu haben: "Ich war damals total wütend, weil ich in der Schule durchgefallen war."

SPD fordert Rücktritt Aiwangers Flugblatt-Skandal

Die Grünen in Bayern fordern eine Stellungnahme von Söder nach Aiwangers Erklärungen. Die SPD hält auch weiterhin einen Rücktritt oder eine Entlassung des Wirtschaftsministers für unausweichlich. SPD-Fraktionschef Florian von Brunn sagte, das Flugblatt sei keine Jugendsünde. "Es ist es für mich unvorstellbar, dass Markus Söder weiter mit jemandem kooperiert und koaliert, der den Besitz bestätigt und die Verbreitung nicht leugnen kann." Er fügte hinzu: "Jeder weitere Tag als Stellvertreter von Markus Söder und als Wirtschaftsminister vergrößert diesen Schaden, so dass alles andere als ein Rücktritt oder eine Entlassung im Interesse der bayerischen Bevölkerung und der Erinnerungskultur nur schwer vorstellbar ist." (mit dpa)