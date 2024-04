Arbeitsmarkt

Ukrainer in Deutschland: Arbeitswillig im Bürgergeld gefangen

Plus Nur ein Fünftel der ukrainischen Geflüchteten in Deutschland arbeitet, in den Nachbarländern sind es viel mehr. Oft macht es die Bürokratie den Betroffenen schwer, schnell an Arbeit zu kommen.

Von Helen Geyer

Tetiana Balazh trägt einen Anstecker mit einer überkreuzten deutschen und ukrainischen Flagge auf einer weißen Bluse. Während sie ruhig erzählt, lächelt sie immer wieder, auch wenn der Inhalt nicht immer dazu einlädt. Sie erzählt von ihrer Flucht aus der Ukraine: Über Umwege floh die 48-Jährige vor gut einem Jahr nach Deutschland. „Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich nicht arbeite“, sagt die 48-Jährige auf Ukrainisch. Kateryna Matey vom Ukrainischen Verein Augsburg dolmetscht für sie. „Sie will arbeiten“, übersetzt Matey und Balazh nickt. Seit Oktober besucht die Profiköchin nach mehreren Monaten Wartezeit einen Deutsch-Sprachkurs in Augsburg und wartet darauf, dass sie sich endlich eine Stelle suchen kann.

Tetiana Balazh ist eine von rund 1,1 Millionen ukrainischen Flüchtlingen in Deutschland. Davon leben etwa 15 Prozent in Bayern. Wegen eines vereinfachten Aufnahmeverfahrens werden die Ukrainerinnen und Ukrainer rechtlich wie Deutsche und nicht wie Asylbewerber behandelt. Das heißt, sie können leichter einer Arbeit nachgehen – und erhalten Bürgergeld, solange sie keine Stelle finden. Von den geflohenen Ukrainern arbeitet derzeit allerdings nur jeder Fünfte. Die Quote ist um einiges niedriger als in Deutschlands Nachbarländern. Woran liegt das?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

