Javier Milei: Die überraschende Erfolgsbilanz des Manns mit Kettensäge

Die Bilder gingen um die Welt: Auf einem Pritschenwagen fuhr Javier Milei im Wahlkampf 2023 durch Buenos Aires. In der Hand eine Kettensäge, mit der er den aufgeblähten Staatsapparat zusammenstutzen wollte. Als er im Dezember 2023 sein Amt antrat, da gab ihm ein Großteil der Medien bestenfalls sechs Monate. Dann würde der libertäre Präsident Argentinien von seinen Landsleuten aus dem Amt und aus dem Land gejagt, das „neoliberale Experiment“ beendet sein.

Mileis Kettensägen-Reformen: Armut sinkt, Wirtschaft wächst

Rund 21 Monate später ist Milei immer noch im Amt und kann ökonomische Kennziffern vorweisen, die ihm so niemand zugetraut hatte. Statt Rekordschulden verzeichnet der Staatshaushalt erstmals wieder schwarze Zahlen. Die in Argentinien in den letzten Jahren dramatisch hohe Inflation ist im Monat Juli erneut auf unter zwei Prozent gefallen. Die Armutsrate ist laut einer aktuellen Studie der Universität Di Tella auf 31 Prozent gesunken. Sie fällt damit rund 20 Prozentpunkte niedriger aus als zum Ende des ersten Halbjahres 2024. Und die eher nach links tendierende Wirtschaftsgemeinschaft Lateinamerikas und der Karibik sieht für das laufende Jahr Argentinien mit einer Wachstumsprognose von fünf Prozent als Lokomotive des ganzen Kontinents und Unter Milei sind also Armut und Inflation gesunken, die Wirtschaft befindet sich auf Wachstumskurs.

Begonnen hatte alles mit einer Art „Blut, Schweiß und Tränen“-Rede bei seinem Amtsantritt im Dezember 2023. An einem sonnigen argentinischen Sommertag schenkte er seinen Landsleuten reinen Wein ein. Es werde ein sehr schweres erstes Jahr werden, danach aber würden die Argentinier die Früchte der Opfer ernten und es würde wieder aufwärts gehen. Sein Ausruf damals „Es gibt kein Geld“ ist längst legendär.

Mileis Reformen: Hat Argentinien das Tal der Tränen durchschritten?

Milei verschlankte zunächst den öffentlichen Dienst mit einschneidenden Kürzungen, verlängerte Zeitverträge nicht und reduzierte die Zahl der Ministerien. Der aufgeblähte Staatsapparat litt bis dato daran, dass tausende Mitarbeiter Verträge bekommen hatten, weil sie das „richtige Parteibuch“ hatten. Sie wurden nicht eingestellt, weil sie in den Behörden wirklich gebraucht wurden, sondern weil sie politisch versorgt werden mussten. In Argentinien wird dieses Phänomen „Noquis“ genannt. Angestellte, die nie auftauchen.

Milei wertete den argentinischen Peso ab, deregulierte die Wirtschaft, soweit es ihm der Kongress zugestand, und schuf Bedingungen, die das Land für Investoren wieder interessanter machten. Es trat ein, was Milei angekündigt hatte. Es ging tatsächlich erst einmal abwärts. Die Armutsrate explodierte auf über 50 Prozent. Weil es plötzlich viele zusätzliche Arbeitslose gab und weil abgebaute Subventionen die Preise für Alltagsprodukte und Dienstleistungen teurer machten. Zeitgleich begann der Peso, vor den Wahlen von Milei noch als „wertlos wie Scheiße“ verschmäht, ein spektakuläres Comeback neuer Stärke.

Trotz dieser erst einmal harten Konsequenzen vertraute eine Mehrheit der Argentinier dem Weg von Milei. Wohl auch, weil er ihnen explizit angekündigt hatte, dass sie zunächst durch ein Tal der Tränen gehen müssen. Trotz Massenprotesten der Gewerkschaften und bisweilen bizarrer Wutausbrüche Mileis, auch gegen Vertreter aus dem eigenen Lager, haben weiter viele die Hoffnung, dass das kollektive Leiden einen Sinn hat. Krisen wie die Hyperinflation und Staatsbankrotte sind die geplagten Argentinier gewohnt, aber es setzte sich der Eindruck durch: Diesmal könnte es sich lohnen, diese Krise auf sich zu nehmen.

Im Wahlkampf fliegen nach Korruptionsvorwürfen Steine gegen Milei

Und doch zeichnen sich dunkle Wolken am Horizont ab: Gegen Mileis wichtigste Beraterin, seine Schwester Karina, gibt es Korruptionsvorwürfe. Mit Vizepräsidentin Victoria Villarruel hat sich Milei überworfen. Die Stimmung im Präsidentenpalast ist angespannt. Auf einer Wahlkampfveranstaltung in der Nähe von Buenos Aires wurde Milei am Mittwochabend mit Steinen beworfen und konnte unverletzt in Sicherheit gebracht werden. Im Parlament gab es zuletzt bittere Abstimmungsniederlagen.

In wenigen Wochen stehen nun sehr wichtige Wahlen für Argentinien an. Sie werden darüber entscheiden, wie sich der Senat und der Kongress künftig zusammensetzen. Dort verfügt Milei nicht über eigene Mehrheiten. Im ersten Jahr erhielt der Präsident dort wegen der katastrophalen wirtschaftlichen Lage Sondervollmachten, demokratisch legitimiert und auf ein Jahr beschränkt. Weil aber diese wirtschaftliche Notlage überwunden ist, ist die Ausnahmeregelung ausgelaufen. Umfragen sagen einen satten Stimmenzuwachs für Mileis Libertäre Partei voraus, obwohl die Provinz als Hochburg der oppositionellen Peronisten gilt. Offen ist, ob Mileis Regierungsbündnis genug Stimmen erhält, um in Zukunft Gesetze im Parlament einfacher ändern zu können.