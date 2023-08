Im Asbest-Drama ist auch der Staat gefragt

Die gefährlichen Fasern wurden viel zu spät verboten. Das birgt wichtige Lehren für die heutige Dämm-Offensive.

Asbest ist ein stiller Killer. Wer die Fasern des vermeintlichen "Wunderbaustoffs" eingeatmet hat, kann davon noch Jahre später schwer krank werden oder gar sterben. Wenn Deutschland jetzt seinen Immobilienbestand für den Klimaschutz durchsaniert, werden gewaltige Mengen davon zum Vorschein kommen. Das darf nicht zum Gesundheitsrisiko werden – weder für die Menschen, die die Arbeit an den Häusern erledigen, noch diejenigen, die darin wohnen.

Dazu braucht es ein klares Konzept, auf das sich Bauwirtschaft, Gewerkschaften, Entsorger und die Politik verbindlich einigen müssen. Es bedarf mehr staatlicher Kontrolleure, die die Regeln konsequent überwachen. Sonst wird die Versuchung zu groß, teure Arbeitsschutzmaßnahmen zu umgehen. Genau aus diesem Grund ist aber auch wirksame finanzielle Unterstützung durch den Staat nötig.

Obwohl vor den Gefahren schon lange zuvor gewarnt wurde, kam es in Deutschland erst 1993 zu einem Asbest-Verbot. Auch durch dieses Versagen der Regierung ist heute ein großer Teil der Häuser und Wohnungen belastet. Wenn deren verzweifelte Besitzer die hohen Rückbau- und Entsorgungskosten nicht stemmen können, dürfen sie gar nicht erst in Versuchung kommen, selbst unsachgemäß Hand anzulegen. Und das gefährliche Material am Ende gar noch illegal in der Natur abzuladen. Leider dürfte bei den Herstellern, internationalen Konzernen, die jahrzehntelang Milliarden mit asbesthaltigen Produkten verdienten und sich gegen Verbote stemmten, kaum noch Geld zu holen sein, das helfen könnte, den Schaden wenigstens ansatzweise zu begrenzen.

Dämmen hilft in fast allen Fällen dem Klima und entlastet auf lange Sicht den Geldbeutel. Wenn nun immer strengere Vorschriften dazu führen, dass Millionen Objekte in Deutschland warm verpackt werden, ist große Vorsicht geboten. Die Fehler beim Asbest, aber auch bei Polysterolplatten, die mit hochgiftigen Chemikalien feuerfester gemacht wurden, dürfen sich nicht wiederholen.

Alle Materialien, die massenhaft an Fassaden verbaut werden, müssen strengstens darauf überprüft werden, dass sie keine belastenden Stoffe enthalten. Sie sollten auch bereits in Sachen Rohstoffgewinnung, Herstellung und Transport möglichst klimafreundlich sein. Es ist wichtig, dass ihre Nutzungsdauer möglichst lang ist, und wenn sie abgelaufen ist, eine problemlose Wiederverwertung oder zumindest Entsorgung erlauben. Was heute an Dämmstoffen verbaut wird, darf nicht in wenigen Jahrzehnten wieder zum Problem werden.

