Wie viele Asylanträge werden eigentlich gestellt? Und vom wem?

In Deutschland leben aktuell etwa 3 Millionen Menschen, die hier Schutz suchen. Und zuletzt ist die Zahl der neuen Asylanträge gestiegen. Ein Blick in die Statistiken.

Kommunen berichten von Überlastung. Die Opposition wirft der Regierung Versagen vor. Es ist die Rede von einer neuen Migrationskrise. Über die Themen Asyl und Flucht wird ohnehin heftig diskutiert, gerade wohl noch ein bisschen heftiger als sonst.

Dabei geht einerseits um Menschen, um Schicksale und um die Frage nach dem richtigen Umgang. Es heißt aber auch immer wieder: Die Zahlen müssen runter. Welche Zahlen sind da eigentlich gemeint? Wir werfen einen Blick auf die Statistiken rund um das Thema Asyl in Deutschland und gehen dabei drei Fragen nach: Wie viele Menschen kommen momentan ins Land? Wer sind diese Menschen, die hier ankommen? Und: Wie viele Menschen haben bereits Schutz in Deutschland gefunden?