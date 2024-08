Ampel einigt sich auf Asyl-Maßnahmenpaket: Endlich ein bisschen Bewegung

„Wir müssen endlich im großen Stil abschieben“, hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im vergangenen Oktober vollmundig versprochen. Allein: Geschehen ist seitdem viel zu wenig. Die Mordtaten von Solingen verdeutlichen das Versäumte wie im Brennglas. Hauptverdächtiger ist ein Syrer, der längst nicht mehr hätte in Deutschland sein dürfen.

Verglichen mit Scholz‘ lautsprecherischer Ansage kam die Ampelspitze, die am Donnerstag erste Vorhaben als Reaktion auf die Tat von Solingen vorstellten, erfreulich nüchtern daher. Ohne Pathos, ohne großsprecherische Ankündigungen stellten sie vor, was die Ampel in aller Eile verabredet hat. Und es ist ja auch klar: schärferes Waffenrecht, mehr Befugnisse für die Sicherheitsbehörden, mehr Aufmerksamkeit bei der Bekämpfung von Online-Radikalisierung – Terroristen werden sich davon kaum abschrecken lassen, schon gar nicht kurzfristig.

Gute Ansätze, aber die Sicherheitsdebatte muss jetzt weitergehen

Dennoch lässt sich gegen die Vorschläge erstmal wenig sagen. Das gilt auch für das Vorhaben, Migranten, die bereits in einem anderen EU-Land ein Asylverfahren durchlaufen, künftig kein Geld und keine Bezahlkarte mehr auszuhändigen. Was bleibt, sind Sachleistungen wie eine Schlafstelle. Und wer mal eben zum Familienbesuch nach Afghanistan jettet, verliert seinen Schutzstatus. Klares Signal, immerhin.

Sicher, der Blick auf den Abgrund bei den Landtagswahlen am Sonntag in Sachsen und Thüringen mag das Einsehen der Ampelpartner genauso beschleunigt haben wie der Druck, den CDU-Chef Friedrich Merz aufbaute. Viel wäre gewonnen, wenn die Regierung ihre Vorschläge nicht als Endpunkt der Debatte sieht, wie man die Bürgerinnen und Bürger besser schützen kann, sondern als deren Start.