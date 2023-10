Gibt es bald kein Bargeld mehr für Asylbewerber?

Exklusiv Grüne und FDP streiten über die Einführung von Prepaid-Bezahlkarten. Die einen fürchten Bürokratie-Irrsinn, die anderen wollen eine „Sogwirkung“ abstellen.

In der Debatte um eine Begrenzung des Flüchtlingszuzugs streiten Grüne und FDP in der Ampelkoalition nun über die Einführung von Prepaid-Bezahlkarten, die bisherige Bargeldzahlungen für Asylsuchende ersetzen sollen. Die Liberalen sind für diese Lösung. „Asylbewerber erhalten hier eine Unterstützung als Hilfe zum Lebensunterhalt. Das ist auch richtig, aber dieses Geld ist nicht dazu gedacht, um in die Herkunftsländer geschickt zu werden“, sagte FDP-Fraktionsgeschäftsführer Stephan Thomae unserer Redaktion. Er und seine Partei erhoffen sich davon eine Reduzierung von „Deutschlands Sogwirkung“. Grünen-Fraktionsvize Andreas Audretsch warnte hingegen vor einem „Bürokratie-Irrsinn“.

Das Thema hat Konfliktpotenzial für die Ampel, weil CDU und CSU ebenfalls dazu tendieren, Geldleistungen stärker oder ganz durch Sachleistungen zu ersetzen. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder etwa ist offen für Sachleistungen. Der Freistaat setzt diese Lösung schon länger ein, musste dabei aber auch lernen, dass sie Mehrkosten verursacht.

Guthabenkarte für Flüchtlinge

Thomae forderte die Bundesländer auf, „umgehend Geldleistungen durch Prepaid-Bezahlkarten“ zu ersetzen. Diese dürften ausschließlich dazu genutzt werden, in lokalen Geschäften Güter des täglichen Bedarfs zu erwerben. „Zudem ist es wesentlich unbürokratischer, auf eine Guthabenkarte automatisiert den gleichen Betrag zu überweisen, als manuell Barchecks an lange Schlangen von Asylberechtigten auszugeben, die dann noch in Bargeld umgetauscht werden müssen“, sagte Thomae.

Audretsch befürchtet das Gegenteil. „Jetzt mühsam Verhandlungen mit Supermarktketten aufzunehmen, um zu klären, ob die Bezahlkarten annehmen oder mit dem Kiosk an der Ecke abzusprechen, ob auch dort Bezahlkarten angenommen werden könnten, wäre ein Bürokratie-Irrsinn, den wir den Kommunen ersparen sollten“, sagte Audretsch. Es sei „weniger Ideologie, mehr Pragmatismus“ gefragt.