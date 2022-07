Die zwielichtigen Geschäfte mit „Goldenen Pässen“

Reiche ausländische „Investoren“ erhielten EU-weit gültige zyprische Papiere. Jetzt müssen sich prominente Politiker vor Gericht wegen Korruptionsverdacht verantworten.

Die Machenschaften bei der Vergabe zyprischer Staatsangehörigkeiten an ausländische „Investoren“, sogenannter „Goldener Pässe“, haben ein juristisches Nachspiel. Vier Angeklagte, unter ihnen der frühere Parlamentspräsident der Inselrepublik, müssen sich ab September vor Gericht verantworten.

Als Anfang Oktober 2020 „Billy Lee“ und „Angie“ beim zyprischen Parlamentspräsidenten Dimitris Syllouris vorsprachen, war der Politiker ganz Ohr. Die beiden Besucher gaben vor, einen chinesischen Geschäftsmann zu vertreten, der sich für die Staatsbürgerschaft des EU-Staates Zypern interessiere. Die konnte damals bekommen, wer mindestens 2,5 Millionen Euro in Zypern investierte. Der Geschäftsmann hatte das Geld – aber auch eine Vorstrafe wegen Geldwäsche, wie seine Repräsentanten erklärten. Das hätte ihn eigentlich für den „Goldenen Pass“ disqualifiziert. Parlamentspräsident Syllouris versprach dennoch zu helfen: „Sie können Ihrem Mandanten sagen, dass er die volle Unterstützung Zyperns hat.“

Die vorgeblichen Interessenten an den Papieren waren Journalisten

Mit am Tisch saß Christakis Giovanis, Parlamentsangeordneter der kommunistischen Akel-Partei und im Zivilberuf Immobilienentwickler. „Es ist nicht leicht, aber wir werden unser Bestes tun“, versprach Giovanis. Auf die Frage der Besucher, ob man den Namen ihres Mandanten vielleicht ändern könne, um die Vorstrafe zu vertuschen, antwortete Giovanis lachend: „Selbstverständlich, dies ist Zypern!“ Was Syllouris und Giovanis nicht wussten: Die Besucher waren Reporter des arabischen Nachrichtensenders Al Jazeera. Sie zeichneten das Gespräch mit versteckter Kamera auf. Als der Sender die Dokumentation „The Cyprus Papers Undercover“ ausstrahlte, löste das in Zypern ein politisches Erdbeben aus. Parlamentspräsident Syllouris und der Abgeordnete Giovani mussten zurücktreten. Jetzt hat der Generalstaatsanwalt Anklage erhoben. Syllouris und Giovani wird „Verschwörung zum Betrug am Staat und unzulässige Beeinflussung von Amtsträgern“ sowie Verstoß gegen die Anti-Korruptions-Konvention des Europarats vorgeworfen.

Den Angeklagten drohen fünf Jahre Gefängnis. Zwischen 2007 und 2020 wurden 6779 Investoren aus Drittstaaten eingebürgert, vor allem reiche Russen. Wer einen zyprischen Pass bekommt, wird EU-Bürger und kann sich in allen 27 Mitgliedsstaaten frei bewegen und niederlassen. Trotz massiver Kritik der EU-Kommission und des Europaparlaments hielt Zypern lange an den „Golden Passport“-Programm fest.

Der Druck aus Brüssel wurde Ende 2020 zu groß

Nach den Enthüllungen in der preisgekrönten Al Jazeera-Dokumentation wurde der Druck zu groß. Im November 2020 setzte Zypern die Pass-Vergabe aus. Eine 2021 eingeleitete Untersuchung ergab, dass 53 Prozent der seit 2007 vollzogenen Einbürgerungen gesetzwidrig waren. Ob die Pässe der Betroffenen wieder eingezogen werden sollen, ist noch unklar.

