Breitet Frankreich seinen Atomschutzschirm über Europa aus?

Die Neuausrichtung der amerikanischen Außen- und Sicherheitspolitik sorgt in Europa seit Wochen für Sorgenfalten. Bei seinem Besuch in Frankreich brachte Friedrich Merz, aller Voraussicht nach künftiger Bundeskanzler, das Gespräch auf neue europäische Konzepte und forderte, mit den europäischen Atommächten über eine so genannte nukleare Teilhabe Deutschlands zu sprechen. Unter den europäischen Nato-Staaten verfügen Frankreich und Großbritannien über Atomwaffen. Die Bundesrepublik Deutschland hat den Verzicht auf Atomwaffen erklärt, hält aber als Teil der sogenannten nuklearen Teilhabe Flugzeuge bereit, um US-Atombomben ins Ziel zu tragen.

Könnten Deutschland und andere europäische Länder also einfach unter Frankreichs nuklearen Schutzschirm schlüpfen? Können französische Atomwaffen auch den Nachbarn den Schutz gewähren, den ihnen die USA möglicherweise nicht mehr bieten will? Das Angebot aus Paris liegt seit Jahren auf dem Tisch, Präsident Emmanuel Macron hat wiederholt eine „strategische Diskussion“ über diese Frage vorgeschlagen. Mit fast 300 Atomwaffen verfügt das Land über das viertgrößte nukleare Arsenal der Welt nach den USA, Russland und China. Der französischen Doktrin zufolge hat die Nuklearabschreckung seit Jahrzehnten eine „europäische Dimension“. Ein Angriff auf die Nachbarn wäre demnach auch einer auf die „vitalen Interessen“ Frankreichs. Berlin ging bislang jedoch kaum auf die Gesprächsangebote aus Frankreich ein.

US-Atomwaffen sollen in Büchel stationiert sein

Die sogenannte nukleare Teilhabe der Nato sieht aktuell vor, dass in Europa stationierte Atomwaffen der USA im Ernstfall auch von Flugzeugen von Partnerstaaten abgeworfen werden und dann zum Beispiel gegnerische Streitkräfte ausschalten. US-Atomwaffen sollen offiziell unbestätigten Angaben zufolge zum Beispiel in Norditalien, in Belgien sowie in den Niederlanden und im rheinland-pfälzischen Büchel lagern.

CDU-Chef Merz hat nun die Sorge geäußert, dass Trump das Beistandsversprechen des Nato-Vertrages möglicherweise „nicht mehr uneingeschränkt gelten lässt“. Deshalb müsse die Bundesrepublik mit Frankreich und Großbritannien darüber sprechen, wie eine nukleare Absicherung oder gar Teilhabe aussehen könnte. Medienberichten zufolge schlug Macron die Stationierung atomar bestückter Kampfflugzeuge in Deutschland vor.

Während das britische Atomraketenprogramm gemeinsam mit den USA entwickelt wurde und Teil der Nato-Abschreckung ist, gilt das französische Nuklearprogramm als eigenständig. Auch seit der Rückkehr Frankreichs in die Nato-Kommandostrukturen bleiben die Atomwaffen aus diesen ausgenommen. Das Land verfügt über eine landgestützte Ausrüstung auf mehreren Militärbasen sowie nukleare Luft- und Seestreitkräfte, darunter vier atombetriebene U-Boote mit Raketenstartrampen, von denen zwei ständig auf hoher See einsatzbereit sind. Dieses Arsenal ist kleiner und weniger breit gefächert als jenes der USA und könne nicht im selben Umfang eingesetzt werden, heißt es in einem Bericht der französischen „Stiftung für strategische Forschung“.

Kann Frankreich die Abschreckung durch die USA ersetzen?

„Angesichts der extrem schnellen Entwicklung der internationalen Ordnung seit Trumps Wiederwahl und der Infragestellung bisheriger gemeinsamer Werte erscheint klar, dass die Frage der europäischen Verteidigung aufkommen muss“, sagt Jean-Louis Lozier, ehemaliger Vize-Admiral und Berater im Zentrum für Sicherheits-Studien am französischen Institut für Internationale Beziehungen, unserer Redaktion. Auch er schließt aus, dass Frankreich die bisherige Abschreckung durch die USA schlichtweg ersetzen könnte. „Doch da unter Trump deren Zuverlässigkeit nicht mehr gesichert ist, führt kein Weg an der Debatte vorbei, welchen Schutz Frankreich und das Vereinigte Königreich gemeinsam bieten könnten.“ In Paris bestehe die Hoffnung, dass Merz mehr Offenheit in dieser Frage zeigen werde als seine Vorgänger. Betroffen seien aber auch und sogar in erster Linie die baltischen Länder, Polen oder auch die Slowakei, die der Bedrohung durch Russland stärker ausgesetzt seien.

Lozier zufolge müsse aber auch Frankreich darüber nachdenken, die Zahl der eigenen Atomwaffen, vor allem der atombetriebenen U-Boote der französischen Marine, zu erhöhen. Eine finanzielle Unterstützung durch andere Länder hält er nicht für geboten. „Die Kosten für den französischen Nuklearschirm sollten von Frankreich aufgebracht werden und auch wenn das Land eine hohe Verschuldung hat“, sagt der Experte. Er plädiere aber für eine stärkere Unterstützung der deutsch-französischen Rüstungsindustriekooperationen, die seit Jahren nur schwer vom Fleck kommen und an denen sich auch andere Staaten beteiligen könnten. Insgesamt gebe es großes Potenzial für gemeinsame Projekte.