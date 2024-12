Was über den Todesfahrer von Magdeburg bekannt ist

Es sind nur noch vier Tage bis Weihnachten, viele Menschen haben ihren letzten Arbeitstag hinter sich, waren Geschenke besorgen und treffen sich am Freitagabend mit Freunden auf dem Weihnachtsmarkt. Für einen Glühwein, um die Stimmung zu genießen, um unbefangen beieinander zu sein. Um kurz nach 19 Uhr endet in Magdeburg alles Fröhliche. Ein Mann rast mit seinem Auto in die Menschen auf den Weihnachtsmarkt am Alten Markt. Zwei Menschen werden getötet, darunter ein Kleinkind. Mindestens 60 Menschen werden verletzt, 15 davon sehr schwer, wie Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff sagt.

Was ist in Magdeburg passiert? Was weiß man über den Täter?

Mit einem schwarzen BMW X5, einem Leihwagen mit Münchner Kennzeichen, fährt Taleb A. ungebremst in die Menschenmenge auf dem Alten Markt. Im Internet kursieren Videos, auf denen zu sehen ist, wie Menschen gerammt werden, wie sie zu Boden stürzen. 400 Meter soll das Auto über den Weihnachtsmarkt gerast sein. Offenbar kann der Mann mit dem Auto einfach zwischen Pollern durchfahren, berichtet die Bild-Zeitung. Taleb A., so heißt der Fahrer, wird direkt nach der Tat festgenommen. Nach Angaben von Sachen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschgang handelt es sich bei dem 50-Jährigen um einen Arzt aus Bernburg, einer Stadt mit 32.000 Einwohnern, die etwa 50 Kilometer von Magdeburg entfernt in Richtung Halle liegt.

Taleb A. stammt aus Saudi-Arabien und ist der Innenministerin zufolge bereits 2006 nach Deutschland gekommen. 2016 soll er als Asylbewerber anerkannt worden sein, inzwischen hat einen unbefristeten Aufenthaltstitel. Zuletzt soll er als Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie gearbeitet haben. Nach Informationen aus Sicherheitskreisen ist der mutmaßliche Täter nicht als Islamist bekannt, das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Taleb A. wurde noch am Freitagabend verhört, sein Motiv gilt noch immer als ungeklärt. Einiges konnte aber bereits über ihn herausgefunden werden.

Islamistischer Hintergrund wohl ausgeschlossen: Was ist das Motiv?

Taleb A. war als Einzeltäter unterwegs, das teilten die Behörden noch am Abend mit. Kurz nach der Tat war davon die Rede, dass es sich „wahrscheinlich um einen Anschlag“ handle, wie etwa Stadtsprecher Michael Reif sagte. Nach Informationen des Spiegel war der 50-Jährige bislang aber nicht als Extremist aufgefallen. Eher im Gegenteil: Den Recherchen zufolge sei A. jahrelang als Aktivist unterwegs gewesen, der vor allem Frauen aus Saudi-Arabien über Fluchtmöglichkeiten aus ihrem Land beriet und eine Internetseite mit Informationen zum deutschen Asylsystem betrieb. Das Magazin zitiert aus einem Interview mit der Frankfurter Rundschau im Jahr 2019, bei dem A. gesagt habe, es würden sich saudi-arabische Frauen an ihn wenden, die Schutz suchen. Das deutsche Asylsystem, sagte er, sei für die Frauen „ein Weg, auf dem sie in die Freiheit kommen können“.

Diese Einstellung scheint sich im Laufe der Zeit radikal gewandelt zu haben, wie der Spiegel recherchiert hat. Der 50-Jährige habe auf seinem Account bei der Plattform X mit der AfD sympathisiert und von einem gemeinsamen Projekt mit der Partei geträumt – einer Akademie für Ex-Muslime. „Wer sonst bekämpft den Islam in Deutschland?“, soll A. gefragt haben. Er soll außerdem Angela Merkels offene Grenzpolitik kritisiert haben, diese sei ein Plan gewesen, „Europa zu islamisieren.“ Und weiter: „Deutschland muss seine Grenzen gegen illegale Migration schützen.“ In einem kürzlich auf einem islamfeindlichen US-Blog erschienenen Videointerview habe der mutmaßliche Täter mehr als 45 Minuten lang krude Thesen geteilt.

Sorge vor Anschlägen auf Weihnachtsmärkten

Die Todesfahrt in Magdeburg dürfte die Angst vor Anschlägen wieder erhöhen. In Augsburg wurde erst Anfang Dezember ein Terrorverdächtiger festgenommen, der womöglich den Christkindlesmarkt im Visier hatte. Ausländische Geheimdienste hatten den Hinweis auf die Gefahr gegeben. Konkrete Anschlagspläne habe es aber noch nicht gegeben. Dafür sitzt der Schecken aus dem Sommer noch tief: Im August war ein IS-Sympathisant auf einem Stadtfest in Solingen mit einem Messer auf Besucher losgegangen und tötete drei Menschen.

Fast genau acht Jahre vor der Tat in Magdeburg, am 19. Dezember 2016, hatte ein Islamist einen LKW in den Markt gelenkt und dabei 13 Personen getötet. Erst am Donnerstag wurde der Toten und vielen Verletzten in Berlin gedacht. Nach dem Anschlag reklamierte damals der sogenannte Islamische Staat die Tat für sich.

Alle aktuellen Entwicklungen zur Tat auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt gibt es im Liveticker: