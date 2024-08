Ebling spricht von abscheulichem Anschlag in Solingen

Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling hat die Messerattacke von Solingen als abscheulich bezeichnet. Dieser Anschlag verunsichere, sagte der SPD-Politiker nach Angaben des Ministeriums. «Großveranstaltungen sind in diesen Sommertagen nichts Ungewöhnliches. Die Polizei Rheinland-Pfalz geht mit großer Sensibilität in die entsprechenden Einsätze in unserem Land und erhöht auf Veranstaltungen sichtbar ihre Präsenz.»

Im nordrhein-westfälischen Solingen waren am Freitagabend nach Polizeiangaben bei einem Stadtfest drei Menschen getötet und acht weitere verletzt worden. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen stufte die Tat wegen des zielgerichteten Vorgehens des Täters als Anschlag ein. Ebling sagte weiter: «Unsere Gedanken sind in Solingen, wo Menschen ohne Sinn und Grund auf einem Stadtfest ihr Leben ließen und wir mit weiteren Verletzten bangen.»